Desesperación en Venezuela por la reducción de tiempo para rescatar personas de entre los escombros

La terrible situación que atraviesa Venezuela tras los dos devastadores terremotos (de magnitud 7,2 y 7,5 en la escala de Richter), cuyas cifras actuales dejaron 920 muertos y 3.360 heridos, se torna más desesperante con el paso de las horas. Este sábado siguen los operativos para encontrar personas entre los escombros de casas y edificios derrumbados, consciente de que el tiempo se agota para encontrar sobrevivientes.

En tanto, las autoridades venezolanas anunciaron que bloquearán el acceso a La Guaira, el epicentro de la destrucción, ya que el caos y el tráfico empezaban a entorpecer las labores de búsqueda.

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De hecho, se indicó que cualquiera que quiera entrar tendrá que solicitar ahora permisos oficiales, pero se ofrecieron pocos detalles acerca de quiénes podrían acceder.

Búsqueda de desaparecidos

Ante la dramática situación, los venezolanos asumieron la búsqueda de familiares desaparecidos, alegando la escasez de rescatistas gubernamentales, mientras el saldo humano de los sismos del miércoles ya al menos a 920 muertos, 3360 heridos y más de 50.000 desaparecidos.

La gente dijo que se veían pocos equipos de rescate estatales en las zonas más afectadas, pese a que las autoridades proyectaban una imagen de una respuesta gubernamental sólida.

Equipo mundial de ayuda

Por otra parte, unos veinticinco equipos internacionales de búsqueda, rescate y atención médica, integrados por más de mil especialistas, se despliegan en Venezuela tras los terremotos devastadores, informaron las agencias de la ONU. La Organización también liberó 15 millones de dólares de emergencia para respaldar la respuesta.

Los sismos dejaron miles de víctimas y desaparecidos según las últimas cifras oficiales, pero el balance podría aumentar a medida que los equipos lleguen a las zonas más afectadas, se restablezcan las comunicaciones y concluyan las evaluaciones de daños.

En este momento, la operación internacional se concentra en encontrar sobrevivientes, atender a los heridos y determinar el impacto sobre viviendas, hospitales y otros servicios esenciales.



