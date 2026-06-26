Delcy Rodríguez agradeció a la Argentina por la ayuda humanitaria

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, agradeció públicamente a la Argentina por el masivo dispositivo de ayuda humanitaria enviado tras los devastadores terremotos que azotaron al país caribeño.

La manifestación de apoyo de la administración nacional se sumó a los esfuerzos globales para asistir a las regiones afectadas por la catástrofe que dejó cientos de víctimas fatales.

A través de su cuenta oficial en la red social X, la mandataria interina expresó: "En nombre del pueblo venezolano, agradecemos a la República Argentina por su mensaje de solidaridad y acompañamiento ante esta tragedia que enluta a toda Venezuela".

El pronunciamiento oficial se dio inmediatamente después del despegue de la primera comitiva de asistencia enviada por el Poder Ejecutivo.

En nombre del pueblo venezolano, agradecemos a la República Argentina por su mensaje de solidaridad y acompañamiento ante esta tragedia que enluta a toda Venezuela. https://t.co/6ZdWVy6mAZ — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) June 26, 2026

El despliegue de la misión argentina en la zona de desastre

La asistencia coordinada por el Gobierno de Javier Milei incluye un avión con personal militar especializado en emergencias, bomberos, rescatistas de alta complejidad y un importante cargamento de insumos médicos de primera necesidad.

La misión fue planificada con escalas técnicas para arribar de forma urgente a la Base Aérea El Libertador.

Las brigadas argentinas se integrarán a los corredores de emergencia desplegados por la ONU en los distritos costeros del estado de La Guaira, el territorio con mayor destrucción de infraestructura.

Operativos contrarreloj tras los terremotos de 7,2 y 7,5

Los movimientos telúricos de magnitud 7,2 y 7,5 provocaron colapsos totales de viviendas y edificios residenciales, obligando a los rescatistas a trabajar de forma ininterrumpida.



Mientras la ayuda internacional de más de 16 naciones arriba al territorio, las prioridades se centran en la localización de ciudadanos atrapados entre los escombros.

La falta de redes de telefonía y los incidentes aislados de orden público complejizan las tareas de las agencias internacionales y los cuerpos civiles en el terreno.

Las autoridades sanitarias venezolanas reportaron que los equipos médicos locales se encuentran saturados por la cifra de heridos, por lo que el personal sanitario provisto por las Fuerzas Armadas argentinas resultará clave en las próximas horas.