Venezuela reabrió su aeropuerto en Caracas de forma parcial y recibe ayuda de Estados Unidos

Venezuela recibe este sábado nuevos vuelos con asistencia humanitaria procedente de Estados Unidos, en medio de las tareas de emergencia por el devastador terremoto que sacudió al país y ya dejó 1430 víctimas confirmadas.

"Me complace mucho anunciar que esta mañana una de las pistas del aeropuerto Simón Bolívar vuelve a estar operativa y está recibiendo (aviones de transporte militar) C-17", dijo un alto funcionario estadounidense, según consignó AFP.

Así, el aeropuerto, principal puerta de entrada internacional de Venezuela y punto de conexión con Caracas, reanudó parcialmente sus operaciones para facilitar el ingreso de asistencia destinada a las zonas afectadas por el sismo.

En ese marco, el funcionario agregó: "Ahora que se logró abrir el aeropuerto, hoy están llegando hospitales móviles; van a poder aterrizar, esperemos, en el Simón Bolívar".

La misma fuente indicó que el "USS Fort Lauderdale", un buque anfibio de la Armada de Estados Unidos, ya opera frente a las costas de Venezuela como parte del despliegue internacional para atender la emergencia.

Los vuelos que arribaron a Venezuela desde Estados Unidos fueron realizados por aviones militares C-17

Desde esa embarcación se coordinarán tareas de apoyo logístico y transporte, además de reforzar las operaciones de rescate y asistencia en los alrededores de La Guaira, una de las localidades que sufrió mayores daños tras los terremotos.

"Podemos evacuar por vía aérea a personas para que utilicen las instalaciones médicas, según sea necesario, en ese buque, y usarlo para tareas de mando, control y logística, y para aprovechar su capacidad de transporte aéreo", dijo el funcionario.

Según explicó, la reapertura parcial del aeropuerto fue posible gracias a los trabajos de reparación e inspección realizados por especialistas estadounidenses en coordinación con el Ejército. Parte de la infraestructura aérea continúa afectada y una de las pistas permanece fuera de servicio debido a los daños.

Los terremotos en Venezuela dejan 1.430 muertos y 3.328 heridos (Archivo).

Este sábado, el presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó que la cifra de fallecidos ascendió a 1.430. Además, indicó que ya se contabilizan 3.328 personas heridas.

Al menos 17 países enviaron equipos de rescate y asistencia médica para colaborar en la búsqueda de sobrevivientes y atender la emergencia humanitaria provocada por el terremoto.

Entre ellos se encuentra Argentina, que desplegó una misión integrada por 26 efectivos de Infantería, canes especializados en búsqueda y rescate, personal sanitario y una ambulancia de emergencia para reforzar las tareas en las zonas afectadas.