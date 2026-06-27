Terremoto en Venezuela: Delcy Rodríguez agradeció a Javier Milei por el envío de asistencia

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, agradeció este sábado al presidente Javier Milei y al pueblo argentino por la asistencia enviada tras los terremotos que sacudieron el norte del país.

Ante este contexto, el Gobierno nacional respondió a la emergencia con un amplio operativo humanitario destinado a reforzar las tareas de búsqueda, rescate y atención de las víctimas.

La misión que tienen por delante es exigente. También es una responsabilidad que llevan con orgullo. Personal militar especializado y binomios perro-guía de la @Armada_Arg se preparan para desplegarse hacia Venezuela y colaborar en las tareas de búsqueda y rescate tras los... pic.twitter.com/jKatVI8Aa4 — Ministerio de Defensa (@MinDefensa_Ar) June 26, 2026

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, Rodríguez expresó: "Gracias al Presidente de Argentina, Javier Milei, y al pueblo argentino por su solidaridad y apoyo en este momento difícil. Valoramos su respaldo y el compromiso de acompañarnos en las labores de rescate y asistencia a las familias afectadas".

El mandatario argentino compartió el mensaje desde sus propios perfiles en redes sociales, reafirmando el compromiso del Gobierno argentino con las tareas de asistencia humanitaria desplegadas en Venezuela y el acompañamiento a las familias afectadas por la tragedia.

Gracias al Presidente de Argentina, Javier Milei @JMilei y al pueblo argentino por su solidaridad y apoyo en este momento difícil. Valoramos su respaldo y el compromiso de acompañarnos en las labores de rescate y asistencia a las familias afectadas. pic.twitter.com/sYobVWOwhH — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) June 27, 2026

Como parte del operativo, Argentina envió un contingente integrado por 26 efectivos de la Infantería de Marina, acompañado por binomios caninos especializados en la localización de sobrevivientes, médicos emergentólogos, enfermeros, auxiliares y una ambulancia preparada para intervenir en situaciones críticas.

El grupo también trasladó equipamiento sanitario, medicamentos y otros insumos de primera necesidad para reforzar la atención de los heridos y brindar apoyo a los equipos que trabajan de manera ininterrumpida en las tareas de rescate y asistencia.

El contingente argentino llegó a Caracas con equipos de rescate, personal médico y recursos para asistir a las víctimas del devastador terremoto.

Por su parte, el canciller Pablo Quirno confirmó que los tres aviones argentinos ya arribaron a Venezuela y reveló que ese país también solicitó colaboración para avanzar con la rehabilitación del aeropuerto de Caracas.

En tanto, los rescatistas ya trabajan en Caraballeda, en el estado de La Guaira, una de las zonas más castigadas por el desastre. La misión es encabezada por el coronel Miguel Ángel Wissinger y se desarrolla en coordinación con las autoridades venezolanas y los equipos de emergencia desplegados en el lugar.

En este contexto, los equipos argentinos trabajan junto a brigadas internacionales llegadas desde El Salvador, México, República Dominicana, Suiza, Ecuador, España, Chile, Colombia, Países Bajos, Italia y Estados Unidos, mientras Venezuela espera el arribo de nuevos contingentes para reforzar las tareas de rescate y asistencia en las zonas más afectadas.