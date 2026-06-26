Seis allanamientos, siete detenidos y armas de guerra: cayó "Los Paisas"

Una organización narco conocida en el ambiente delictivo como "Los Paisas", que imponía el control de la venta de drogas mediante un sistema de vigilancia armada en asentamientos de Berazategui y Florencio Varela, fue desarticulada por la Policía Bonaerense tras un importante operativo que incluyó seis allanamientos simultáneos.

Como resultado del procedimiento fueron detenidas siete personas y se secuestraron miles de dosis de pasta base listas para su comercialización, un importante arsenal de armas de guerra y equipos de radiocomunicación utilizados para monitorear los movimientos policiales y proteger los puntos de venta.

Según informaron fuentes oficiales, los procedimientos se llevaron a cabo en los predios conocidos como Campo La Vasca, en la localidad de El Pato, partido de Berazategui, y El Basural, en Ingeniero Allan, partido de Florencio Varela, donde la organización había montado su estructura criminal.

La investigación fue desarrollada por la Estación de Policía Departamental de Seguridad (EPDS) Berazategui y estuvo a cargo del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría Cuarta, que durante semanas reunió pruebas sobre el funcionamiento de la banda, sus integrantes y la modalidad con la que operaban.

Los investigadores determinaron que "Los Paisas" había establecido un sistema de control territorial con puestos de vigilancia armados y comunicación permanente entre sus integrantes para alertar sobre la presencia de patrulleros o personas ajenas al grupo, garantizando así el funcionamiento de los puntos de venta de estupefacientes.

La causa fue caratulada como "Comercialización de estupefacientes modalidad campos Los Paisas" y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 20 del Departamento Judicial Quilmes.

En las próximas horas, la fiscalía tomará declaración indagatoria a los siete detenidos y resolverá su situación procesal, mientras continúa la búsqueda de otros posibles integrantes de la organización criminal.