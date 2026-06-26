Quilmes será sede de una charla sobre los últimos avances en el tratamiento de la ELA

La Asociación contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) de Argentina llevará adelante este viernes una charla abierta a la comunidad en la que se darán a conocer los avances más recientes en el tratamiento de esta enfermedad neurodegenerativa. El encuentro se realizará a partir de las 15 en el salón del Sindicato de Comercio, ubicado en San Martín 515, en Quilmes.



La actividad busca brindar información actualizada tanto a pacientes y familiares como a profesionales de la salud y al público en general, con el objetivo de generar mayor conocimiento sobre la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y los desafíos que plantea su abordaje.

En diálogo con Radio FMQ, Andrés Barrios, voluntario de la Asociación ELA, destacó la importancia de este tipo de encuentros para difundir los avances científicos y fortalecer el acompañamiento a quienes conviven con la enfermedad.

La ELA es una enfermedad neurodegenerativa sin cura que afecta a las neuronas motoras, responsables del control de los movimientos voluntarios. En Argentina se estima una incidencia de dos casos por cada 100.000 habitantes al año. Si bien actualmente no existe un tratamiento curativo, el abordaje multidisciplinario permite retrasar la progresión de la enfermedad y mejorar la calidad de vida de los pacientes.