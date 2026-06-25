Match, cena y robo: la secuencia que terminó con una presunta "viuda negra" tras las rejas

Una mujer de 31 años acusada de cometer robos bajo la modalidad conocida como "viuda negra" fue detenida tras una investigación iniciada por la denuncia de un vecino de Quilmes que aseguró haber sido drogado y desvalijado luego de una cita pactada a través de una aplicación.

La pesquisa permitió identificar a la sospechosa y localizarla en una vivienda de Ezeiza, donde fue arrestada durante un allanamiento ordenado por la Justicia. En el procedimiento también fueron secuestrados teléfonos celulares, relojes, perfumes, valijas, llaves, controles remotos y prendas de vestir que ahora serán sometidos a distintas pericias.

El caso salió a la luz cuando un hombre de 64 años denunció haber conocido a una mujer mediante una aplicación de citas. Tras compartir una cena, ambos se dirigieron al domicilio de la víctima en Quilmes.

Según su relato, luego de consumir una bebida perdió el conocimiento y debió recibir asistencia médica. Cuando recuperó la conciencia descubrió que le faltaban diversos objetos de valor de su vivienda y radicó la denuncia.

A partir de ese momento, efectivos de la Superintendencia de Delitos Complejos y Crimen Organizado y de la Dirección de Investigaciones de Delitos Federales comenzaron una exhaustiva investigación que incluyó análisis de cámaras de seguridad, testimonios y distintas medidas judiciales.

Las tareas permitieron establecer que la principal sospechosa integra la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), aunque al momento de los hechos se encontraba con licencia médica.

Ahora los investigadores intentan determinar si la mujer actuó sola o si formaba parte de una organización dedicada a captar víctimas mediante aplicaciones de citas y redes sociales para luego suministrar sustancias que provocan la pérdida de conocimiento y concretar los robos.

La causa continúa bajo la órbita de la Justicia quilmeña, que no descarta la aparición de nuevas denuncias vinculadas a la detenida.