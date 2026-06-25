Menú
Radio en vivo
Jueves, 25 de junio de 2026

Match, cena y robo: la secuencia que terminó con una presunta "viuda negra" tras las rejas

La víctima perdió el conocimiento luego de consumir una bebida. Horas después descubrió que había sido despojada de objetos de valor.

Redacción FMQ
BAE Google PreferenceAgregá Crónica - Firme junto al pueblo como fuente preferida

Una mujer de 31 años acusada de cometer robos bajo la modalidad conocida como "viuda negra" fue detenida tras una investigación iniciada por la denuncia de un vecino de Quilmes que aseguró haber sido drogado y desvalijado luego de una cita pactada a través de una aplicación.

La pesquisa permitió identificar a la sospechosa y localizarla en una vivienda de Ezeiza, donde fue arrestada durante un allanamiento ordenado por la Justicia. En el procedimiento también fueron secuestrados teléfonos celulares, relojes, perfumes, valijas, llaves, controles remotos y prendas de vestir que ahora serán sometidos a distintas pericias.

El caso salió a la luz cuando un hombre de 64 años denunció haber conocido a una mujer mediante una aplicación de citas. Tras compartir una cena, ambos se dirigieron al domicilio de la víctima en Quilmes.

Según su relato, luego de consumir una bebida perdió el conocimiento y debió recibir asistencia médica. Cuando recuperó la conciencia descubrió que le faltaban diversos objetos de valor de su vivienda y radicó la denuncia.

A partir de ese momento, efectivos de la Superintendencia de Delitos Complejos y Crimen Organizado y de la Dirección de Investigaciones de Delitos Federales comenzaron una exhaustiva investigación que incluyó análisis de cámaras de seguridad, testimonios y distintas medidas judiciales.

Las tareas permitieron establecer que la principal sospechosa integra la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), aunque al momento de los hechos se encontraba con licencia médica.

Ahora los investigadores intentan determinar si la mujer actuó sola o si formaba parte de una organización dedicada a captar víctimas mediante aplicaciones de citas y redes sociales para luego suministrar sustancias que provocan la pérdida de conocimiento y concretar los robos.

La causa continúa bajo la órbita de la Justicia quilmeña, que no descarta la aparición de nuevas denuncias vinculadas a la detenida.

Esta nota habla de:
1
El Turco García ingresó a "Gran Hermano" e hizo llorar a su esposa con su desprecio: "No me gustó un caraj..."
FARÁNDULA

El Turco García ingresó a "Gran Hermano" e hizo llorar a su esposa con su desprecio: "No me gustó un caraj..."

2
Sofía "Jujuy" Jiménez publicó un fuerte descargo tras las críticas por su video en el Mundial 2026: "Terminé re mal..."
POR LA RED

Sofía "Jujuy" Jiménez publicó un fuerte descargo tras las críticas por su video en el Mundial 2026: "Terminé re mal..."

3
Solcito Fijo mostró por primera vez a su papá Piñón sin maquillaje y el artista reaccionó: "Me parece un..."
POR LA RED

Solcito Fijo mostró por primera vez a su papá Piñón sin maquillaje y el artista reaccionó: "Me parece un..."

4
La sexóloga Cecilia Ce se separó del periodista Nacho Levy y asegura que fue víctima de hostigamiento: "Por suerte, pude salir..."
POR LA RED

La sexóloga Cecilia Ce se separó del periodista Nacho Levy y asegura que fue víctima de hostigamiento: "Por suerte, pude salir..."

5
Florencia Peña y Nico Occhiato: la decisión pacífica que puso fin al conflicto legal
LA PAVADA

Florencia Peña y Nico Occhiato: la decisión pacífica que puso fin al conflicto legal

Últimas noticias de Quilmes