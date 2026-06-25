La CTA Autónoma de Quilmes presentó su lista de unidad para las próximas elecciones

De cara a las próximas elecciones de la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma, se realizó un amplio plenario en la sede de ATE Quilmes con la participación de las organizaciones sindicales, sociales y vecinales que integrarán la Lista 1 "Germán Abdala".

Durante el encuentro se confirmó el binomio que encabezará la nómina de unidad, conformado por Claudio Arévalo, secretario general de ATE Provincia, y Andrea Rillo, representante de la Unión de Clubes de Barrio (UNCB) y de la Sociedad de Fomento Villa Augusta.

Según destacaron los organizadores, la lista se construyó en un marco de amplia unidad que reúne a trabajadores de los sectores público y privado, además de organizaciones sociales y comunitarias del distrito.

Entre los espacios que formarán parte de la Lista 1 "Germán Abdala" se encuentran ATE, UTEDYC, SATBAD (Sindicato Agroalimentario de Trabajadores de Bebidas con Alcohol y Derivados), SUTEBA Agrupación Azul y Blanca, UETTEL, FENAT y la Comisión Vecinal Barrio El Fortín.

Los participantes remarcaron la importancia de fortalecer la representación de los trabajadores y las organizaciones territoriales dentro de la CTA Autónoma, con el objetivo de consolidar una propuesta unitaria para los próximos comicios de la central sindical.