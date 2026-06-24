Emboscaban a trabajadores de apps con cuentas truchas: dos detenidos tras allanamientos

Una peligrosa organización criminal que se dedicaba a atraer, emboscar y asaltar a trabajadores de aplicaciones de viajes fue desarticulada en Quilmes tras una investigación que culminó con allanamientos simultáneos y la detención de dos de sus principales integrantes. La banda operaba mediante cuentas falsas en plataformas digitales y utilizaba pedidos truchos para llevar a sus víctimas hasta zonas donde eran sorprendidas por delincuentes armados.

La causa se inició a partir de un violento robo sufrido por un conductor de DiDi Moto. El trabajador había aceptado un viaje solicitado por un usuario identificado como "Mateo", pero al llegar al punto de encuentro fue atacado por el supuesto pasajero, quien le arrebató las llaves de la motocicleta. En cuestión de segundos aparecieron otros dos cómplices armados que completaron el asalto y escaparon con la Corven Triax de la víctima, además de sus pertenencias personales.

A partir de ese hecho, la DDI de Quilmes desplegó una investigación que incluyó tareas de inteligencia criminal, análisis de comunicaciones y rastreo de evidencia digital. Con los elementos reunidos, la UFI N° 7 obtuvo las órdenes judiciales para avanzar sobre los sospechosos.

Los procedimientos se realizaron durante la madrugada en dos domicilios de Quilmes y permitieron la captura de Axel V., de 19 años, y de un adolescente de 16, identificado como Mateo M., señalado como quien activaba los falsos pedidos de viaje para atraer a las víctimas hacia la trampa.

Durante los allanamientos, los investigadores secuestraron una carabina de repetición Ruger calibre .22, teléfonos celulares y dos motocicletas Corven vinculadas a distintos hechos delictivos. Una de ellas presentaba las numeraciones de motor y cuadro totalmente adulteradas, mientras que la otra tenía un pedido de secuestro activo por robo denunciado a principios de junio.

Los detenidos y todos los elementos incautados quedaron a disposición de la Justicia. La causa fue caratulada como "Robo Agravado por el Uso de Armas y Encubrimiento Agravado por el Ánimo de Lucro", mientras continúan las investigaciones para determinar si existen más integrantes de la organización y si están vinculados a otros robos similares ocurridos en la región.