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Miércoles, 24 de junio de 2026

Drama en Ezpeleta: un incendio arrasó con una vivienda

El siniestro ocurrió sobre la calle Colombia, entre Río de Janeiro y Asunción, y movilizó a varias dotaciones de Bomberos Voluntarios.

Redacción FMQ
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Un voraz incendio destruyó por completo una vivienda ubicada en el segundo piso de una propiedad de Ezpeleta durante la noche del martes. El siniestro ocurrió sobre la calle Colombia, entre Río de Janeiro y Asunción, y movilizó a varias dotaciones de Bomberos Voluntarios.

Al arribar al lugar, los rescatistas se encontraron con un incendio generalizado que afectaba la totalidad del primer piso de la construcción, por lo que concentraron sus esfuerzos en evitar que las llamas se propagaran hacia una vivienda lindera.

Debido a la magnitud del fuego, se solicitó la presencia de una segunda dotación de bomberos para reforzar las tareas de extinción, además de un móvil policial y una ambulancia del SAME. Durante el operativo también se reportó la presencia de un menor con heridas, quien recibió asistencia médica en el lugar.

Tras varias horas de intenso trabajo, los bomberos lograron controlar el foco ígneo y evitar que alcanzara inmuebles cercanos. Si bien la vivienda afectada sufrió pérdidas totales, no se registraron víctimas fatales.

Candela, la dueña de la vivienda, busca ayuda ante la pérdida material de lo que había en el interior. Tiene dos nenes, uno de 9 años y un pequeño de un año y dos meses. 

Para colaborar: 

Alias: CANDELA.NIEVA22

A nombre de CANDELA NOEMI NIEVA 

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