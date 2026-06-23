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Martes, 23 de junio de 2026

Lo mataron para robarle cuando iba al colegio: buscan a tres delincuentes

La víctima tenía 17 años y recibió un disparo en el tórax durante el ataque.

Redacción FMQ
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Un joven de 17 años fue asesinado por delincuentes durante la mañana de este martes en San Francisco Solano de Almirante Brown cuando se dirigía al colegio acompañado por su padre.  

El hecho ocurrió alrededor de las 7.30 cuando Lautaro Servin y Marcelo (padre), que iban caminando, fueron abordados en calles Rivadavia y Benteveo por tres malvivientes que iban en dos motos.

Como consecuencia, los amenzaron con armas en intentaron quitarles sus pertenencias, por lo cual uno de los ladrones efectuó varios disparos, de los cuales una bala ingresó en la zona del tórax del menor.

Tras eso, el estudiante se desvaneció y rápidamente fue trasladado en un auto al Hospital Oñativia, lugar en donde ingresó y le hicieron la RCP pero que falleció a los pocos minutos.

Cabe agregar, que los asesinos son intensamente buscados en estos momentos. 

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