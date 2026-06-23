Denuncian amenazas de puesteros frente a un local en San Francisco Solano

Un vecino de San Francisco Solano denunció que desde hace varios meses enfrenta problemas para alquilar un local de su propiedad debido a la presencia de puestos instalados sobre la vereda frente al inmueble. Además, aseguró haber recibido amenazas por parte de algunos de los ocupantes del espacio público.

Se trata de Alberto Damelio, propietario de un local ubicado sobre la avenida 844 casi esquina 898, en una de las zonas comerciales más transitadas de la localidad. Según relató, los puesteros ocupan de manera permanente el frente del comercio, situación que, afirma, desalienta a posibles interesados en alquilar el lugar.

Damelio sostuvo que lleva al menos dos meses sin poder concretar el alquiler del inmueble y atribuyó esta situación a la instalación de los puestos sobre la vereda. De acuerdo con su denuncia, la ocupación dificulta la visibilidad y el acceso al local, afectando directamente sus posibilidades de explotación comercial.

El propietario también manifestó haber sido víctima de amenazas cuando intentó plantear su reclamo por la utilización del espacio público frente a su comercio. Por este motivo, pidió la intervención de las autoridades para encontrar una solución al conflicto.