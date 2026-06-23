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Martes, 23 de junio de 2026

Clima en el AMBA: el pronóstico para este martes 23 de junio

El SMN indicó que podría desmejorar el tiempo y registrarse chaparrones.

Redacción FMQ
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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este martes una jornada con cielo parcialmente nublado, con una mínima de 4 grados y una máxima de 12. Por la noche podrían registrarse chaparrones.

El miércoles seguirá con cielo mayormente nublado, una temperatura mínima de 5 grados y una máxima de 11.

Para el jueves se esperan temperaturas de entre 8 y 13 grados, con cielo algo nublado y viendo del sudeste. No se esperan lluvias.

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