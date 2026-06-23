Confirmado: hay alerta meteorológica amarilla por frío extremo y nevadas en 16 provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para este martes 23 de junio una alerta amarilla por frío extremo, nevadas y viento Zonda que afectará a 16 provincias.

El organismo nacional, dependiente del Ministerio de Defensa, advirtió que rige una alerta meteorológica amarilla por frío extremo en algunas zonas de Neuquén, Mendoza, San Luis, La Rioja, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Tucumán, Salta, Jujuy, Formosa, Catamarca y Chaco.

Hay alerta amarilla por frío extremo que afectará a varias regiones del país (Imagen captura).

Ante esta situación, el organismo recomendó evitar exponerte por tiempo prolongado al frío en exteriores. En caso de tener que salir, abrigate con muchas capas de ropa liviana. Generar más calor corporal mediante el movimiento (caminar, levantarse y sentarse, mover las extremidades, etc.). Mantener la casa calefaccionada de forma segura y evitar los cambios bruscos de temperatura.

Asimismo, indicó que es necesario tomar mucho líquido y evitar el consumo de bebidas alcohólicas. Si estás afectado por el frío, no te automediques, y consultar con un médico o dirigirse al centro de salud más cercano, entre otras.

A su vez, el SMN confirmó que rige una alerta meteorológica amarilla por nevadas para la provincia de Santa Cruz.

"El área será afectada por nevadas de variada intensidad. Se esperan valores de nieve acumulada entre 5 y 10 cm en las zonas de meseta y entre 10 y 20 cm en las zonas cordilleranas. Los acumulados podrían ser superados en forma puntual", destacó.

Clima en el AMBA

Por último, este martes arrancará con cielo claro. Luego se espera un ambiente muy frío a fresco y con cielo parcialmente nublado a lo largo de la jornada en el Área Metropolitana de Buenos Aires. La temperatura mínima será de 5 grados y la máxima alcanzará los 12°C.