Las tarifas de servicios públicos subieron 10,1% en junio y ya consumen el 15% del salario promedio
Un informe de la UBA y el Conicet reveló que la canasta de servicios esenciales trepó a $282.758 mensuales. Desde finales de 2023, las tarifas se incrementaron cuatro veces más que el índice general de precios.
La canasta de servicios públicos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) registró un aumento del 10,1% en junio respecto de mayo, llegando a un costo total de $282.758 para un hogar promedio sin subsidios.
El dato surge del último informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), dependiente de la UBA y el Conicet, el cual evidencia que las tarifas de luz, gas, agua y transporte residencial sufrieron una fuerte aceleración estacional y regulatoria.
El encarecimiento impacta de forma directa en el poder adquisitivo, ya que estos gastos esenciales pasaron a representar el 15% del salario promedio registrado, estimado en $1.919.353 para el mes en curso.
En términos comparativos, un sueldo actual alcanza para cubrir 6,8 canastas de servicios, frente a las 8 que se podían costear en junio del año pasado.
Gas y luz lideran las subas por el impacto del invierno
El incremento mensual estuvo impulsado principalmente por los servicios energéticos, donde confluyeron los ajustes en los cuadros tarifarios y el pico de consumo por las bajas temperaturas.
La factura de gas natural lideró las subas con un salto del 23,4% debido al impacto de la estacionalidad, combinado con un alza del 4,4% en el cargo fijo y del 2,2% en el componente variable.
Por su parte, la energía eléctrica reflejó un avance del 14,8% mensual en los hogares de usuarios residenciales.
Este ajuste se explica por el incremento del 4,7% en el cargo fijo y del 1,6% en el variable para el segmento de mayores ingresos, sumado a una mayor demanda de los usuarios para calefacción.
El transporte se consolida como el mayor peso del hogar
El rubro de colectivos volvió a presionar las cajas familiares con un aumento promedio del 5,7%. Las líneas que circulan por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) subieron un 4,6% por la regla de indexación mensual, mientras que los recorridos interjurisdiccionales aumentaron un 7,1%.
De esta manera, el boleto mínimo general explica el 41% de la canasta de servicios públicos total.
A pesar de las subas vigentes, el informe del IIEP advierte que los usuarios del AMBA cubren en promedio el 58% del costo real de los servicios.
En el caso del transporte automotor, la brecha técnica sigue siendo elevada: el costo real por pasajero se calcula en $2.014, mientras que la tarifa promedio abonada en ventanilla se ubica en $788, dejando una diferencia remanente que el Estado absorbe mediante asistencia financiera directa.