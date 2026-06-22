Las tarifas de servicios públicos subieron 10,1% en junio y ya consumen el 15% del salario promedio

La canasta de servicios públicos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) registró un aumento del 10,1% en junio respecto de mayo, llegando a un costo total de $282.758 para un hogar promedio sin subsidios.

El dato surge del último informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), dependiente de la UBA y el Conicet, el cual evidencia que las tarifas de luz, gas, agua y transporte residencial sufrieron una fuerte aceleración estacional y regulatoria.

El encarecimiento impacta de forma directa en el poder adquisitivo, ya que estos gastos esenciales pasaron a representar el 15% del salario promedio registrado, estimado en $1.919.353 para el mes en curso.

En términos comparativos, un sueldo actual alcanza para cubrir 6,8 canastas de servicios, frente a las 8 que se podían costear en junio del año pasado.

Gas y luz lideran las subas por el impacto del invierno

El incremento mensual estuvo impulsado principalmente por los servicios energéticos, donde confluyeron los ajustes en los cuadros tarifarios y el pico de consumo por las bajas temperaturas.

La factura de gas natural lideró las subas con un salto del 23,4% debido al impacto de la estacionalidad, combinado con un alza del 4,4% en el cargo fijo y del 2,2% en el componente variable.

Por su parte, la energía eléctrica reflejó un avance del 14,8% mensual en los hogares de usuarios residenciales.

Este ajuste se explica por el incremento del 4,7% en el cargo fijo y del 1,6% en el variable para el segmento de mayores ingresos, sumado a una mayor demanda de los usuarios para calefacción.

El transporte se consolida como el mayor peso del hogar

El rubro de colectivos volvió a presionar las cajas familiares con un aumento promedio del 5,7%. Las líneas que circulan por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) subieron un 4,6% por la regla de indexación mensual, mientras que los recorridos interjurisdiccionales aumentaron un 7,1%.

De esta manera, el boleto mínimo general explica el 41% de la canasta de servicios públicos total.

A pesar de las subas vigentes, el informe del IIEP advierte que los usuarios del AMBA cubren en promedio el 58% del costo real de los servicios.

En el caso del transporte automotor, la brecha técnica sigue siendo elevada: el costo real por pasajero se calcula en $2.014, mientras que la tarifa promedio abonada en ventanilla se ubica en $788, dejando una diferencia remanente que el Estado absorbe mediante asistencia financiera directa.