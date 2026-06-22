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Lunes, 22 de junio de 2026

Clima en el AMBA: el pronóstico para este lunes 22 de junio

El SMN pronosticó que este lunes en la Ciudad el cielo estará mayormente nublado, con registros térmicos que oscilarán los 8 y 13 grados.

Redacción FMQ
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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que este lunes en la Ciudad el cielo estará mayormente nublado, con registros térmicos que oscilarán los 8 y 13 grados.

Para el martes, se espera una jornada parcialmente nublada, con una mínima de 6 grados y una máxima de 12.

El miércoles seguirá con cielo mayormente nublado, una temperatura mínima de 5 grados y una máxima de 11. No se esperan lluvias.

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