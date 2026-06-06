Alerta por una densa niebla que cubre la Ciudad de Buenos Aires y alrededores: ¿Qué pronosticó el Servicio Meteorológico?

La Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores amanecieron este sábado con una densa neblina que complicó el tránsito vehicular, y que se extenderá a otras regiones, según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo meteorológico indicó que "el área será afectada por neblinas y bancos de niebla persistentes que provocarán una reducción significativa de visibilidad". En tanto, la advertencia rige para CABA y las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y La Pampa.

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Recomendaciones a tener en cuenta

Evitar circular.

Si la niebla lo sorprende durante la conducción, mantenga distancia entre vehículos y no sobrepase a otros.

Encender las luces bajas y las antiniebla.

Reducir la velocidad.

En cuanto pueda, estacione en un lugar seguro. No lo haga sobre banquinas o calzadas.

Mantenerse informado por las autoridades.

¿Cómo estará el tiempo en Buenos Aires este fin de semana?

Por otra parte, la jornada del sábado estará marcada por la presencia de nieblas, nubosidad y altos niveles de humedad. La temperatura oscilará entre los 14°C y los 18°C, con baja probabilidad de lluvias aisladas durante la mañana.

Para el domingo, el tiempo comenzará a mostrarse más inestable. El Servicio Meteorológico Nacional prevé probabilidad de precipitaciones durante toda la jornada, con chances que se ubican entre el 10% y el 40%.

Este es el pronóstico extendido para el fin de semana (SMN).

Además, se espera un leve descenso de temperatura, con una mínima de 13°C y una máxima de 16°C, acompañado por un aumento de la intensidad del viento hacia la noche.

Finalmente, las condiciones más inestables llegarían durante las primeras horas del lunes, cuando aumentarán las probabilidades de lluvia y comenzará a ingresar aire más frío sobre el AMBA.