Fin de semana con lluvias en Buenos Aires: ¿Cuándo llegan y qué dice el pronóstico completo?

El clima en Buenos Aires experimentará una fuerte inestabilidad en las próximas horas. Las condiciones comenzarán a desmejorar y llegarán las lluvias, con un leve descenso térmico acompañado de nubosidad.

El ingreso de humedad desde el cuadrante este y sudeste actuará como el detonante principal de las precipitaciones. Para quienes tienen planificadas actividades al aire libre, el panorama obligará a reestructurar los planes y a tener el paraguas a mano.

De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el mal tiempo se instalará en la región durante gran parte del fin de semana y se prolongará de manera directa hasta las primeras horas del lunes.

¿Cómo estará el clima en Buenos Aires durante el fin de semana?





Sábado de neblinas y desmejora hacia la tarde

Este sábado 6 se presentará con un cielo mayormente cubierto y una atmósfera pesada. La mañana está protagonizada por niebla y neblinas, por lo que se debe circular con precaución.

El termómetro marcó una mínima de 14 grados en las primeras horas del día, mientras que la máxima se ubicará en torno a los 18 grados durante la tarde.

La probabilidad de lluvias y chaparrones aislados se elevará hasta un 40% con el correr de las horas, marcando el inicio formal del período de inestabilidad climática.

Hacia la noche, el cielo continuará nublado con un leve descenso de la temperatura que rozará los 15 grados.

Domingo inestable: paraguas y abrigos obligatorios

El domingo 7 consolidará las condiciones de mal tiempo en toda la región. Se prevé una jornada gris, húmeda y templada-fría, ideal para quedarse en casa.

Las precipitaciones serán una constante a lo largo de todo el día, distribuidas bajo un esquema de chaparrones de variada intensidad.

Por la mañana y tarde, se mantendrán marcas térmicas estables con una mínima de 13 grados y una máxima que apenas llegará a los 16. Los vientos predominarán del sector este con ráfagas moderadas.

A la noche, la probabilidad de lluvias continuará oscilando entre el 10% y el 40%, acompañada de un ambiente más fresco y terminando con unos 14 grados.

El clima para el fin de semana en Buenos Aires.

Buenos Aires: qué dice el pronóstico para la próxima semana





Lunes 8 de junio: el último tramo de las tormentas

El inicio de la semana no traerá un alivio inmediato. El lunes 8 se perfila como la jornada más inestable y complicada para el traslado. Durante la primera mitad del día, se espera el pico de las tormentas, con una probabilidad de precipitaciones que escalará hasta ubicarse entre un 40% y un 70%.

Las condiciones de nubosidad y humedad persistente mantendrán el termómetro acotado entre una mínima de 13 y una máxima de 15 grados. Hacia la tarde-noche, el viento rotará hacia el sector sudoeste, lo que permitirá un paulatino cese de las lluvias y el inicio de la mejora.

Pronóstico extendido: ¿Cuándo vuelve a salir el sol?

A partir del martes 9, el aire frío y seco terminará de desplazar a las nubes, devolviendo el buen tiempo a Buenos Aires. La estabilidad se mantendrá durante el resto de la semana, pero habrá un marcado descenso de las temperaturas mínimas.

Ese día, el cielo estará parcialmente nublado, sin probabilidades de lluvia. La temperatura máxima alcanzará los 15 grados, mientras que la mínima descenderá hasta los 11.

El miércoles 10 será una jornada idéntica con cielo algo nublado. La temperatura continuará fresca, con una mínima de 10 grados y una máxima de 15.

El jueves 11, el sol ganará mayor protagonismo. La jornada comenzará fría con 10 grados de mínima, pero la tarde se presentará agradable con una máxima de 16.

El viernes 12 consolidará el aire frío en las primeras horas, marcando la temperatura más baja de todo el período con apenas 9 grados de mínima. Hacia la tarde, el cielo despejado permitirá que la máxima trepe hasta los 16 grados.