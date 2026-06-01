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Lunes, 1 de junio de 2026

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CLIMA

Confirmado: hay alerta violeta por nieblas en Buenos Aires y otras seis provincias

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que el fenómeno afectará a varias zonas del país e indicaron que podría provocar complicaciones para circular en rutas o accesos urbanos. Más detalles, en la nota.

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó para este lunes 1° de junio una alerta "violeta" por nieblas que afectará a siete provincias.

El organismo nacional, dependiente del Ministerio de Defensa, emitió una advertencia por nieblas densas que afectará a la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, el este de Santa Fe, el este de Chaco y el este de Formosa.

Hay una advertencia por nieblas que afectará a varias provincias del país (Imagen captura).
Hay una advertencia por nieblas que afectará a varias provincias del país (Imagen captura).

Ante esta situación, el SMN brindó una serie de recomendaciones como evitar circular. En caso de que la niebla sorprenda durante la conducción, aconseja mantener distancia entre vehículos, no realizar sobrepasos, reducir la velocidad y utilizar las luces bajas y las antiniebla.

Asimismo, sugiere estacionar en un lugar seguro cuando sea posible, evitando hacerlo sobre banquinas o calzadas, y mantenerse informado a través de los canales oficiales y las autoridades competentes.

Clima en el AMBA

Por último, este lunes arrancará con cielo mayormente nublado y con neblinas. Se espera un ambiente frío a fresco, inestable, con humedad y el cielo se mantendrá cubierto durante la jornada en el Área Metropolitana de Buenos Aires. La temperatura mínima será de 9 grados y la máxima alcanzará los 16°C.

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