Vuelven las lluvias: las provincias bajo alerta y cómo seguirá el tiempo esta semana

Después de varios días con condiciones climáticas inestables, el panorama meteorológico dio una nueva sorpresa y comenzó a presentar modificaciones negativas.

La circulación de aire húmedo y el avance de un sistema de inestabilidad generarán un escenario lluvioso en algunas regiones durante la primera semana de junio.

Aunque no todas las provincias experimentarán el mismo impacto, aconsejan seguir de cerca la evolución de los fenómenos previstos por el Servicio Meteorológico Nacional.

Alerta por tormentas y un cambio de escenario: dónde lloverá en las próximas horas

¿Cuándo llegan las lluvias y qué regiones estarán complicadas?

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una alerta amarilla por lluvias para sectores del este de Chubut, donde se prevén precipitaciones de variada intensidad durante las próximas horas.

Este nivel de advertencia implica la posibilidad de fenómenos con capacidad de generar inconvenientes puntuales, especialmente en áreas vulnerables o con problemas de drenaje.

Chubut será la provincia más afectada por el cambio de clima.

Además, según el organismo,en algunos sectores, por lo que se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales y tomar precauciones al circular por rutas o caminos afectados por las condiciones meteorológicas.

Mientras tanto, la situación será diferente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). De acuerdo con el pronóstico oficial, no se esperan lluvias durante los próximos días, aunque sí una importante presencia de nubosidad y temperaturas frescas.

Para el domingo 31 de mayo se prevé una jornada con bancos de niebla durante las primeras horas y una temperatura que oscilará entre los 9°C y los 18°C. Hacia la tarde podrían registrarse algunas mejoras temporarias en el cielo, aunque la nubosidad volverá a ganar protagonismo durante la noche.

El lunes 1 de junio continuará con condiciones similares, con marcas térmicas entre los 10°C y los 15°C y cielo mayormente cubierto durante gran parte del día.

La primera parte de la semana estará marcada por la presencia de neblinas.

El martes 2 de junio se espera una mínima de 10°C y una máxima de 15°C, mientras que el miércoles 3 las temperaturas se ubicarán entre los 12°C y los 16°C.

Para el jueves 4 el panorama seguirá estable, con valores entre 13°C y 16°C y abundante cobertura nubosa. Recién hacia el viernes 5 de junio podría observarse una leve mejora, con algunos intervalos de sol y una máxima cercana a los 18°C.

De esta manera, aunque las lluvias quedarán concentradas principalmente en sectores de la Patagonia, el centro del país atravesará varios días con escasa amplitud térmica y predominio de nubes, configurando un escenario típicamente invernal.

La semana termina con cielos nubosos y poca amplitud térmica.

Consejos ante lluvias y cambios de tiempo

Consultar regularmente los pronósticos y alertas oficiales.

Evitar circular por calles anegadas o zonas con acumulación de agua.

Mantener limpios desagües y canaletas en viviendas.

Llevar abrigo extra ante las variaciones de temperatura.

Planificar actividades al aire libre considerando la evolución del tiempo.

Extremar precauciones al conducir con niebla o visibilidad reducida.







