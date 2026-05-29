Alerta por tormentas con ráfagas de viento y caída de granizo en varias provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) encendió las alarmas en las últimas horas tras lanzar una alerta meteorológica amarilla que tendrá lugar este viernes en varias provincias de nuestro país.

El organismo especializado en el clima indica en su sistema de Alerta Temprana (AT) que las provincias que estarán afectadas por las fuertes tormentas son Formosa, Corrientes y Misiones.

Alerta meteorológica para las próximas horas: ¿Qué dice el pronóstico del tiempo?

La entidad del clima indica que las localidades marcadas en las provincias mencionadas estarán "afectadas por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, que pueden ser superados de forma localizada".

Estas son las provincias afectadas.

"También es posible que se registre en forma aislada granizo, ráfagas intensas, abundante caída de agua en cortos periodos y actividad eléctrica frecuente", agrega.

En este sentido, el SMN brinda en paralelo una serie de recomendaciones al respecto para la población afectada. Estas son:

1- Evitá salir.

2- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

3- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua

4- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

5- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

6- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.



