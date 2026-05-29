Urgente: hay alerta meteorológica amarilla por tormentas fuertes en cuatro provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para este viernes 29 de mayo una alerta amarilla por fuertes tormentas que afectará a cuatro provincias.

El organismo nacional, dependiente del Ministerio de Defensa, informó que rige una alerta amarilla por tormentas para zonas de Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa.

Hay alerta amarilla por tormentas fuertes en varias provincias del país (Imagen captura).

"El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con valores de precipitación acumulada entre 45 y 65 mm, que pueden ser superados de forma localizada. También es posible que se registre granizo, ráfagas intensas, abundante caída de agua en cortos periodos y actividad eléctrica frecuente", señaló.

Ante esta situación, el SMN brindó una serie de recomendaciones como evitar salir durante las tormentas, no sacar la basura y mantener limpios desagües y sumideros.

Además, el organismo aconseja retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento y buscar refugio inmediato en una vivienda, edificio o vehículo cerrado en caso de encontrarse al aire libre.

Clima en el AMBA

Por último, este viernes iniciará con cielo mayormente nublado. Se espera un ambiente frío a fresco, con humedad y el cielo se mantendrá nublado durante la jornada en el Área Metropolitana de Buenos Aires. La temperatura mínima será de 12 grados y la máxima alcanzará los 16°C.