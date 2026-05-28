Urgente: más de 75 localidades bajo alerta meteorológica amarilla por tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica amarilla por tormentas que regirán en varios puntos del noroeste argentino a primera hora de este viernes 29 de mayo.

El organismo especializado en clima detalló que el fenómeno podría provocar "precipitaciones acumuladas entre 30 y 50 milímetros" aunque podría ser superada de forma localizada.

Según el último reporte del SMN, se espera que las tormentas inicien en horas de la madrugada y que se extiendan hasta la mañana en las provincias de Chaco, Formosa y Corrientes.

Cuáles son las localidades afectadas

Chaco: Santa Sylvina, Hermoso Campo, Villa Ángela, Charadai, General Pinedo, San Bernardo, Las Breñas, Charata, Corzuela, Campo Largo, Pampa del Infierno, General José de San Martín, Tres Isletas, Juan José Castelli, Villa Berthet, Puerto Tirol, Makallé, Machagai, Quitilipi, Colonia Elisa, La Leonesa, Presidencia Roque Sáenz Peña, Margarita Belén, Resistencia.

Corrientes: Capital, San Cosme, San Luis del Palmar, Itatí, Empedrado, Saladas, Mburucuyá, San Miguel, Ituzaingó, Nuestra Señora del Rosario de Caa Cati, General Paz, Berón de Astrada, Palmar Grande, Lomas de Vallejos, Yahape, Itá Ibaté, Ramada Paso, Paso de la Patria, San Antonio.

Las zonas afectadas por la alerta amarilla por tormentas,

Formosa: Clorinda, Puerto Pilcomayo, Riacho Negro, Palma Sola, Siete Palmas, Riacho He-He, Laguna Naick-Neck, Laguna Blanca, Colonia Pastoril, Mojón de Fierro, Formosa capital, San Hilario, Mariano Boedo, Villa del Carmen, Gran Guardia, Pirané, Palo Santo, Bartolomé de las Casas, Comandante Fontana, Ibarreta, Subteniente Perin, Estanislao del Campo, Pozo del Tigre, Las Lomitas, Juan Bazán, Colonia Sarmiento, Villa General Güemes, San Martín, El Recreo, Laguna Gallo, Misión Tacaagle, Portón Negro, Villa General Manuel Belgrano y Buena Vista.

Las recomendaciones del SMN ante una alerta amarilla por tormentas

Entre las principales sugerencias del SMN ante la posibilidad de que se produzca este fenómeno climático, destacan que eviten salir en caso de que no sean necesario, que no saquen la basura y que limpien los desagües.

Además, recomiendan que cierren y se alejen de las puertas y ventanas, y que retiren o aseguren los objetos que puedan ser arrastrados por el viento.