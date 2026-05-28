Confirmado: hay alerta amarilla por nieblas y fuertes lluvias en Buenos Aires y cinco provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para este jueves 28 de mayo una alerta amarilla por lluvias fuertes y alerta violeta por nieblas que afectará a seis provincias.

El organismo nacional, dependiente del Ministerio de Defensa, informó que una advertencia por niebla para la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, el sur de Santa Fe y el sur de Entre Ríos.

Hay una advertencia violeta por neblinas en varias zonas del país (Imagen captura).

En ese sentido, indicaron que "el área será afectada por bancos de niebla persistentes que provocarán una reducción significativa de visibilidad".

Además, el SMN confirmó que durante esta jornada rige una alerta amarilla por lluvias alcanzará el oeste de Río Negro, el noroeste de Chubut y el sudoeste de Neuquén.

"El área será afectada por lluvias persistentes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm, pudiendo ser superados en forma local. En zonas de mayor altitud las precipitaciones podrían ser en forma de nieve o aguanieve", destacó.

Ante esta situación, el organismo compartió algunas recomendaciones como evitar salir, no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros para facilitar el escurrimiento del agua. Además, pidió alejarse de zonas inundables y cortar el suministro eléctrico en caso de que ingrese agua a las viviendas.

Clima en el AMBA

Por último, este jueves comenzará con cielo nublado y con neblinas. Se espera un ambiente frío a fresco, con humedad y el cielo se mantendrá mayormente cubierto a lo largo de la jornada en el Área Metropolitana de Buenos Aires. La temperatura mínima será de 11 grados y la máxima alcanzará los 16°C.