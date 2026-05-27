Alerta amarilla por lluvias fuertes: el Servicio Meteorológico Nacional emitió una advertencia para tres provincias
Ciertas zonas del país registrarán precipitaciones persistentes durante la tarde del jueves 28 de mayo. Se prevé la caída de nieve o aguanieve en las áreas de mayor altitud.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta de nivel amarillo para la región cordillerana del norte patagónico debido al ingreso de un frente de tormentas.
El fenómeno climático se concentrará con mayor intensidad durante la tarde del jueves 28 de mayo, provocando lluvias de variada intensidad con valores de precipitación acumulada de entre 10 y 20 milímetros, marcas que pueden ser superadas de forma puntual debido a la geografía del terreno.
Áreas afectadas por la alerta meteorológica del SMN
El cuadrante de inestabilidad climática se extenderá sobre una franja delimitada de la cordillera andina, abarcando las siguientes jurisdicciones:
Neuquén: el impacto principal se registrará en la zona sur de la provincia, afectando de manera directa al departamento de Los Lagos.
Río Negro: la advertencia rige para la ciudad de Bariloche, así como para las zonas cordilleranas de los departamentos de Pilcaniyeu y Ñorquincó.
Chubut: el aviso alcanza al noroeste provincial, puntualmente en el área de la Cordillera de Cushamen.
Debido a las bajas temperaturas de la época, los especialistas destacaron que en las áreas de mayor altitud las precipitaciones persistentes podrían transformarse en nieve o aguanieve, lo que requerirá una precaución adicional en las rutas y los pasos fronterizos.
Recomendaciones oficiales de prevención para la población
Ante la vigencia de este aviso meteorológico, Defensa Civil y el SMN difundieron una serie de pautas básicas de seguridad para los residentes y turistas de la región:
Evitar salir: reducir al mínimo la circulación exterior y los viajes por rutas cordilleranas si no es estrictamente necesario.
No sacar la basura: retirar los residuos a tiempo para evitar que las corrientes de agua arrastren los desechos y obstruyan los sistemas de evacuación.
Limpiar desagües y sumideros: revisar canaletas, rejillas y bocas de tormenta en las viviendas para garantizar el correcto flujo del agua.
Alejarse de zonas inundables: evitar transitar o acampar cerca de cauces de ríos, arroyos o pendientes pronunciadas propensas a la acumulación de agua.
Cortar el suministro eléctrico: interrumpir el paso de energía eléctrica en el hogar si se detecta el ingreso de agua a la estructura habitable.