Crónica Pesca: el pique de la semana, noticias y detalles claves

Por Horacio Pascuariellocronicapesca@gmail.com

Cómo desde hace años, cada semana Crónica Pesca te acerca los puntos estratégicos para el mejor pique. En detalle, los lugares destacados y las especies que se pueden encontrar. Además las noticias destacadas.

Rio de la Plata zona Sur

Informe de Emir Richardi



Tuvimos una semana in teresante en materia de pesca de la flecha de Plata, la especie si bien es cierto está bastante alejada de la orilla, se la pudo extraer en su modalidad de fondo con líneas de 2 y 3 anzuelos brazoladas largas, la carnada mojarra viva o salada, también se registraron extracciones de bagres blancos, amarillos y porteños tanto en el espigón del Club Universitario como Municipalizado.

A flote ha sido muy mal con pocas especies y de baja calidad. En Berisso y en la propia escollera de la Isla Paulino se están extrayendo flecha de plata en su modalidad de flote, en movimiento von boyon impulsor, líneas de 3 a 5 anzuelos encarnando con mojarra, la especie come entre los 15 a 25 cm de la superficie, a fondo ha sido muy superior en cuanto a cantidad de especies extraídas.

La calidad va entre los 23 a 35 cm, también salió variada de cuero con pati, bagres y porteños. Costanera norte. Semana floja de costa, pero la pesca de costa en el rio de la plata está dando pesca variada especialmente de bagres y laguna boga, con viento sur o después de una fuerte tormenta es momento de buscar el pejerrey, que hay de todos los tamaños, tal vez alguna carpa si usamos masa.

Mejor de noche en cuanto a la variada con bagres, moncholos y paties, los dorados todavía algunos salen a flote a fondo y casi con cualquier carnada. San Fernando- San Isidro-Olivos-Parque de los niños: bajo la cantidad, pero la calidad mejoro bastante, no se veían muchos cachorritos en el último mes, pero en la costanera salieron cachorritos de tres kilos, cuatro kilos, algunos de kilo, se empezaron a ver otra vez.

En lo que respecta a San Fernando, Parque de los niños, Olivos, la variada de fondo y pejerrey chico. Desde el Club Olivos Diego de Brasi. Se mantiene activa la pesca de las flechas de plata. A flote con bajadas de 30 cm promedio con encarnes de filete y plateadita salada. Mejora la nocturna con Pejes algunos de 35 cm.

A fondo, con lombriz, amarillos, porteños y esporádicamente algún Pejerrey. Rio Lujan. Se registran capturas constantes de bagre amarillo, bagre blanco, carpas, boguitas, sábalos y dientudos. Hay presencia de tarariras (taruchas) y, en menor medida, apariciones recientes de dorados.

Zonas recomendadas: El tramo entre el Puente de los Huesos y la Autovía 6 es un punto de encuentro popular debido a la limpieza de las costas, aunque carece de servicios básicos. Otros pescadores reportan actividad en la zona de la Ruta 9.

Paraná guazú

Por Luis María Bruno

Similar panorama en algunos muelles y costas la pesca de pejerreyes estuvo bastante tranquila dado el poco viento y el agua planchada, algunos que saben de qué se trata lograron algunas piezas, la pesca variada entretenida más que nada con especies como bagres, pati y algunos porteñitos.

Doradito: Siempre es un buen refugio tanto para los días de vientos fuertes como para la bajante de grandes camalotes, algunas lanchas dieron con algunos pejerreyes de portes entremezclados, la pesca variada entretenida con ejemplares de piel.

Botija / Puerto Constanza: Por la zona todavía es escaso el pique de algún pejerrey a las perdidas, la pesca variada como en el resto de los pesqueros entretenida con piques de bagres amarillos, porteñitos y pati.

Pasaje Talavera: Desde los muelles un tanto escaso el pejerrey debido a la falta de viento, de embarcado con alguna posibilidad más al garete se lograron algunos lindos ejemplares de pejerrey, la pesca variada con bagres y porteñitos.

Cinco bocas: Fin de semana donde se destacó la pesca de lindos bagres blancos, bagres amarillos y algún pati.



Isla la Paloma: Algunos pejerreyes se lograron capturar por la zona, más que nada sobre el juncal de la costa de la provincia de Bs. As. En la variada prevalecen bagres, porteñitos y algún pati de los lindos.

Rio Gutiérrez: De a poco van ingresando algunos ejemplares de pejerrey, lo mejor de la pesca en la boca con el rio Uruguay con algunos ejemplares de pejerrey de buenos portes.

Paraná Bravo: De a poco se van incrementando las capturas de pejerreyes por el Bravo, los portes ya están entremezclados, pero todavía se dan ejemplares de 40 centímetros y más, además se dio algún ejemplar de sardina y la pesca variada entretenida con especies de piel de mediano porte a chicas.

Isla juncal y Juncalito - Río de la plata: Fin de semana donde se incrementó mucho la presencia y capturas de pejerreyes ya de portes muy entremezclados, dándose en la pesca de flote algún ejemplar de pati y bagre amarillo en las líneas pejerreyeras.

Rio Uruguay: Por el Uruguay se comenzó a lograr mayores cantidades de pejerreyes, también aquí los portes ya son entremezclados, con algunos lindos ejemplares de más de 40 centímetros, bagres y pati se dan en las pejerreyeras en lugares pocos profundos.

Río Alférez Nelson Page: Entretenido con ejemplares de piel medianos a chicos.

Riacho Baradero: Fin de semana entretenido con buena de variada de piel bagres y porteñitos en su gran mayoría.

Arroyo Brazo Largo: Por algunos sectores del Brazo largo se dieron los primeros ejemplares de pejerrey, pocos hay que esperar el pique. La pesca variada entretenida.

Paraná de las Palmas zona Zarate - Campana: Por el Palmas la pesca paso más que nada por escasos ejemplares de bagres, porteñitos y pati, los que intentaron al pejerrey de flote lograron algunos ejemplares de embarcado.

La Paz. Entre Ríos. Sigue la pesca con carnada y artificiales mayormente. El río creció considerablemente estos días llegando hoy a los 4,16 mts. motivo por el que tal vez, se está dando esta merma en el pique, el agua clara en los 24º aproximadamente.

Bella Vista. Corrientes. Mejoro mucho la pesca en general en la zona, dorados, cachorros de surubi y variada es el gran atractivo que ofrece este paraíso del litoral correntino.

Villa Paranacito. El rio Uruguay el dorado una de las estrellas de la zona pero ya le gano el lugar el pejerrey que está a pleno en la zona y ocupa a los guias.

San Nicolás. Rio crecido y más turbio para otras especies, pero en especial el pati está a pleno y se da en tamaños grandes, una pesca entretenida por su fuerza y resistencia. Después allí la pesca de dorados es la opción que siempre tiene la zona.

Concordia. Se volvió acomodar el rio y las aguas en la zona por lo que se espera la actividad nuevamente de los dorados que están en los distintos recovecos y correderas. Durante la mañana el rio está más bajo y ahí se pesca la famosa boga de la zona que son muy grandes y motivan su propia fiesta.

Lagunas

Rio Salado. Un poco bajo, pero se puede probar la pesca de lisas ya que esta mas cómoda con aguas encajonadas. Variada y algunos pejerreyes. Puente el Destino algún pejerrey se da, La Postrera también igual mucha corriente al igual que Guerrero. Canal 15 y la Cascada con variada y pocos pejerreyes por ahora.

Bragado. Subió el nivel del canal y laguna después de las lluvias que se dieron, eso dio la posibilidad de que se de algo de pesca con los esperados pejerreyes. También hay pesca de fondo con bagres y carpas.

Monte. Cumple con algunos pocos pejerreyes para quienes los buscan y prueban profundidades y alternativas de líneas. Se puede pescar de costa.

Hinojo. Ambos espejos, Hinojo Chico e Hinojo Grande están muy bien a pesar del calor para salir a buscar pejerreyes. Las salidas embarcadas son las más fructíferas, pero también se puede probar de costa. A flote con bajadas de 30 a 40 cm, también de costa.

Sauce Grande. Muy buena pesca con tamaños excelentes y en pocas horas se hace la cuota. Pejerreyes de 35 cm para arriba gordos y muy combativos a unos 20 cm de profundidad. Sigue muy bien.

Salada de Monasterio. Cerrada. Solo para acampar por falta de nivel de la laguna sufre mucho el poco ingreso de caudal del rio Salado.

Chascomus. Mejoro en cuanto a la pesca de su pez símbolo, el pejerrey, se dan chicos y medianos pero alguna sorpresa aparece, además se puede pescar de costa, y es una opción para un fin de semana. De noche mejor.

Vittel. Tarariras y Carpas es lo mejor está para hacer una pesca de estas especies probando modalidades.

El Burro. Pejerreyes chicos y algunos, muy pocos medianos, todos para devolución, pero es una muestra de que se puede tener una muy temporada el próximo invierno cuando se activan los más grandes.

Chis Chis. Hay ya muchos juveniles, pero para la próxima temporada, también lleno de mojarra y dientudo que se comen todo. A tener en cuenta que fue resembrada. Hay que cuidar y no depredar.

Barrancas. Similar a la anterior, si queres pescar lo mejor es temprano y a última hora, hay pejerrey. Gareteando.

San Lorenzo. Linda para el pejerrey, se puede pescar relativamente bien y tal vez alguna lisa si quiere. Muy buenos tamaños. Hay que buscar.

Altos Verdes. La mejor para el pejerrey. Se da bien para una cuota de medida, lo mismo que las demás tiene lisas, pero la pescamos si quiere. Falta frio para espantar a las mojarras y dientudos.

Los Horcones. Recupero el nivel y volvió a bajar, hidráulica de la provincia está haciendo un relevamiento para evaluar si existen canales clandestinos que desvíen el agua. Por ahora no hay pesca.

Indio Muerto. Mantiene su nivel, aunque los que la conocen dicen que esta baja, tiene una buena población de distintas especies y la lisa que es la más buscada está muy difícil y come o toma la carnada cuando quiere.

Kakel Huincul. Ideal para la pesca de tarariras por supuesto con devolución, se dan en distintos tamaños y con cualquier modalidad. Para divertirse con esta aguerrida especie ya hay pejerreyes también para probar.

Salada de Madariaga. Tiene días, algunos les va mejor y otros poco o uno o dos pejerreyes como mucho, hay que llevar distintas líneas para probar.

Laguna Cuero de Zorro Trenque Lauquen. Hay que entrar bien temprano por el tema del calor, pero la pesca está intacta, se está pescando mucho al garete a una profundidad de entre los 30 y 60 centímetros, hay que usar carnada viva que es lo que más rinde, cuando llega el mediodía el pejerrey se va un poquito más abajo hay que buscarlo a metro y medio o dos metros

MÁS NOTICIAS

Cupo de extracción en el Uruguay

Hay preocupación en los guías de pesca y prestadores de servicios por la medida que tomo el gobierno provincial para las especies sábalo y pescado de línea.

La medida, de carácter transitorio, busca equilibrar la actividad comercial con la preservación del recurso y el sustento de la pesca artesanal en la provincia de Entre Ríos bajo esta premisa, el organismo resolvió autorizar a empresas y acopiadores con licencias vigentes un "cupo mensual por persona habilitada, de 35.000 kilos, lo que da en promedio una tonelada diaria.



Furtivos en Chascomus

Gracias al sistema "Ojos en Alerta" fueron descubiertos y sancionados tres hombres que habían arrojados redes en la laguna.



En el lugar, fueron interceptados tres hombres oriundos de Florencio Varela que habían arrojado redes al agua que, al ser descubiertos, intentaron ocultarlas cortando los cabos, lo que obligó a un operativo para retirarlas de las aguas.



Los involucrados, quienes fueron retenidos con apoyo del Comando de Patrulla Rural (CPR) tras intentar fugarse, recibieron fuertes sanciones. Las tareas se orientan orientadas a detectar y sancionar prácticas de pesca que no cumplen con la normativa vigente, como la captura de piezas menores a 25 centímetros o la extracción de más de 15 ejemplares por persona.

ESPECIAL

CABA. Visitamos el muelle más largo de Sudamérica para la Pesca

ENTRE EL 5 Y EL 6



El próximo 7 de junio la Asociación Argentina de Pesca festejará sus 90 años con el deporte del silencio realizando su ya clásico concurso aniversario en el cual se disputará una de las copas más deseadas por los aficionados federados porteños.

Fundada en 1936 es un baluarte que atesora pasajes de la historia y conforma parte del paisaje de la ciudad para quienes nos visitan desde Uruguay y observan con sorpresa ese interminable espigón poblado de cañas cuando arriban a puerto.

Declarado patrimonio histórico por la legislatura de Buenos Aires es mencionado por Julio Cortázar en su libro "El examen, "Juan descifró las palabras de la entrada, Asociación Argentina de Pesca. .... El bote estaba en la punta... Pero Juan y Clara estaban como ajenos, parados en el medio del muelle, mirándose".

Por sus tablones también estuvo Juan Domingo Perón, quien inauguro allí en el año 1954 el Concurso Intercolegial de pesca Infantil siendo el único presidente en estar presente en un certamen vinculado a una institución de esta índole.

Estas son apenas algo de las muchas perlas para contar sobre este club, pero lo dejamos para otro momento y nos vamos a centrar a la pesca y las técnicas a utilizar si queremos tener éxito.

Este último domingo las condiciones estaban ideales con un viento del sud sudeste que, hacia prever la entrada de algunos pejerreyes, sol y un frio al que con unos mates se le podía dar batalla, así que armamos equipos y esperamos los primeros piques.

El muelle tiene un sector para pesca de fondo y otro hasta el morro para la de flote, así que allí y tirando hacia el lado de la reserva lance tres boyas naranjas con puntero palito también encarnado con mojarra salada que en principio no parecían llamar la atención.

Sin embargo, una primera corrida me tomo desprevenido y el pejerrey desapareció con un coletazo rápido.

Mientras tanto los parroquianos más experimentados lograban concretar alguno que otro, pero lo excepcional se dio entre los refugios 5 y 6 a donde Juan Carlos con boya mandale y en el lado que da al canal obtuvo un soberbio ejemplar que después prudentemente devolvió a su medio.

Por otro lado, la pesca de fondo en ese mismo sector entregaba paties, bagres blancos, porteños y gordos y fornidos bagres amarillos los cuales se ponen muy activos con el frio.

La técnica estuvo en no soltar la caña en ningún momento y estar atentos a los piques cortitos y así lograr dobletes, siempre encarnando con lombriz, las combinaciones con carnada blanca no dieron grandes resultados y la masa para carpas tampoco mostro ser muy atractiva, aunque se dieron armados con esta última.

La línea debe ser para una caña de lanzar para plomadas de unos 100 gramos por lo menos, y de entre 2.50 y 2.70 metros con líneas armadas con esmerillones para evitar enredos, los anzuelos chicos y brazoladas de unos 80 cm. Si queres conocerlos busca Asociación Argentina de Pesca en redes sociales.