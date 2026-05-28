Cada vez más feo: ¿Qué pasará con el clima en Buenos Aires durante los próximos días?

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) ingresa a una seguidilla de jornadas caracterizadas por el ambiente fresco y el marcado predominio de nubosidad.

Según los informes oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las temperaturas máximas se mantendrán estables y los vientos moderados soplarán principalmente desde el sector este con intensidades de entre 7 y 22 km/h, lo que descarta la ocurrencia de ráfagas significativas en los próximos siete días.

Con respecto al panorama de las nieblas que afectaron la visibilidad en las últimas horas, el organismo aclaró que la alerta violeta ya no rige para la Capital Federal ni el conurbano, habiéndose desplazado hacia el centro de la provincia de Buenos Aires, el sur de Santa Fe y el oeste de Entre Ríos.

Así continuará la jornada de hoy

Para el resto de este jueves 28 de mayo, se espera que las condiciones se mantengan estables con una temperatura máxima de 16°C y una mínima de 11°C. El cielo permanecerá mayormente cubierto a parcialmente nublado, consolidando una probabilidad de precipitaciones prácticamente nula que se ubicará entre el 0% y el 10%. Los vientos mantendrán su recorrido desde el sector este y noreste, oscilando entre los 13 y 22 km/h durante la tarde y la noche.

El reporte del SMN para este jueves ratifica un ambiente fresco con vientos moderados provenientes del sector este que no superarán los 22 km/h.

Cómo es el panorama para el fin de semana

El bloque de días que abarca el cierre de la semana laboral y el fin de semana presentará condiciones ideales para actividades al aire libre, siempre acompañadas por abrigo moderado debido al ambiente fresco:

Viernes 29 de mayo: se anticipa una jornada casi idéntica a la anterior, con una marca mínima de 12°C y una máxima de 16°C . El cielo estará parcialmente nublado y la probabilidad de lluvias se sostendrá de forma estricta en 0% , con vientos leves que rotarán de manera constante entre el noreste y el este.

Sábado 30 de mayo: el inicio del fin de semana registrará una mínima de 11°C y una máxima de 17°C . Durante las primeras horas de la mañana se prevé la formación de neblinas matinales que podrían reducir temporalmente la visibilidad en áreas suburbanas, disipándose hacia la tarde para dar paso a un cielo parcialmente nublado.

Domingo 31 de mayo: se consolidará como el día más templado de todo el período analizado. El termómetro mostrará un ascenso moderado, ubicándose entre los 11°C de mínima y los 18°C de máxima. El firmamento continuará parcialmente nublado con algunas mejoras temporarias y vientos leves provenientes del sector norte.

La proyección oficial para el fin de semana detalla las marcas térmicas estables y la formación de neblinas matinales previstas para el sábado 30.

Cómo será el inicio de junio

De acuerdo con las proyecciones meteorológicas oficiales, el comienzo del nuevo mes traerá un sutil descenso térmico pero mantendrá la ausencia de precipitaciones en la región:

Lunes 1 de junio: la semana comenzará con un ambiente un poco más frío, registrando marcas térmicas que oscilarán entre los 12°C de mínima y los 15°C de máxima, bajo un cielo de nubosidad variable.

Martes 2 de junio: se prevé la mañana más fría de la semana, con una temperatura mínima que perforará el umbral de los dos dígitos hasta situarse en los 9°C . La máxima se estabilizará en los 15°C con vientos moderados del sector este.

Miércoles 3 de junio: el horizonte predictivo para la mitad de la semana entrante señala la continuidad del tiempo seco. El termómetro se ubicará entre los 10°C y los 15°C, acompañando a un cielo mayormente cubierto pero con 0% de probabilidad de lluvias.