Un bloqueo atmosférico retrasa las tormentas fuertes y crece la alerta por lluvias intensas

Mientras continúa la advertencia violeta en Buenos Aires y otras provincias por las nieblas y el frío, el pronóstico del tiempo puso el foco en un bloque atmosférico que no solo favorece estas condiciones, sino que además estaría frenando la llegada de lluvias y tormentas.

Según las últimas informaciones, un sistema de bajas presiones avanza sobre el sur de la Patagonia y amenaza con generar precipitaciones intensas en distintas regiones, pero la barrera de altas presiones mantiene contenido, por ahora, el desarrollo de esos fenómenos.

"La persistencia de un fuerte bloqueo atmosférico asociado a altas presiones limita el desarrollo de precipitaciones y mantiene a gran parte del país bajo una masa de aire estable, aunque muy húmeda", explicaron desde el sitio especializado en la materia Meteored.

Como consecuencia de este fenómeno, gran parte del país sigue bajo una masa de aire húmedo y estable.

De igual manera, los especialistas no descartan un cambio brusco en las condiciones meteorológicas, con fuertes lluvias y tormentas una vez que el patrón actual pierda fuerza.

Alerta por niebla: qué provincias siguen afectadas y cuáles son las recomendaciones

El pronóstico del tiempo mantiene en alerta a varias zonas del país por la presencia de densos bancos de niebla. La combinación de humedad elevada, bajas temperaturas y poco viento genera condiciones ideales para que el fenómeno continúe durante las próximas horas.

Ante este escenario, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió advertencias para distintas provincias de Argentina este jueves 28:

Provincia de Buenos Aires : gran parte del territorio permanece bajo advertencia por niebla.

: gran parte del territorio permanece bajo advertencia por niebla. Entre Ríos : el fenómeno afecta especialmente al sur, sudeste y sudoeste provincial.

: el fenómeno afecta especialmente al sur, sudeste y sudoeste provincial. Santa Fe: el aviso se mantiene vigente para el sector sur.





Desde el organismo advirtieron que la niebla reduce de manera considerable la visibilidad y puede provocar complicaciones tanto en el tránsito como en los vuelos. Además, recomiendan circular con extrema precaución en rutas y autopistas.

Norte con tormentas fuertes y Patagonia bajo alerta: cómo sigue el tiempo en Argentina

El escenario climático en Argentina muestra contrastes marcados bajo la influencia del bloqueo atmosférico. Mientras el centro del país se mantiene con tiempo más estable y cielo con poca nubosidad, otras regiones presentan condiciones bien distintas.

En el norte argentino, las provincias de Formosa y Chaco aparecen como las zonas con mayor riesgo de lluvias intensas y tormentas aisladas durante el viernes 29. En esos sectores, los acumulados de agua podrían superar los 77 milímetros, con fenómenos localmente fuertes.

El pronóstico informó por un bloqueo de la atmósfera en Argentina que mantiene la humedad y retrasa las lluvias (Imagen: Meteored).

En la Patagonia, el panorama también es complejo: Chubut, Río Negro y Santa Cruz registran abundante nubosidad y presencia de nieblas persistentes. Además, rige un alerta por lluvias en áreas del sur de Neuquén, sudoeste de Río Negro y noroeste de Chubut.

Recién hacia el inicio de la próxima semana de junio se prevé el avance de una nueva vaguada, que podría generar nevadas aisladas en la cordillera y comenzar a modificar lentamente la masa de aire que domina el país.