¿Vuelve el sol? Qué dice el pronóstico para el fin de semana en Buenos Aires

Después de varios días marcados por la niebla, la humedad y el cielo mayormente cubierto, el clima en Buenos Aires podría mostrar algunos cambios durante el fin de semana. Según el pronóstico, hay muchas chances de que el sol vuelva a aparecer.

Mientras que para este viernes 29 de mayo el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó una jornada nublada, las previsiones sugieren una leve mejora para el sábado y el domingo. De todas formas, el frío seguirá presente durante los últimos días del mes.

La niebla podría mantenerse durante las primeras horas de cada día, por lo que se recomienda precaución al circular, especialmente en rutas y accesos. Con el correr de las horas, se registrarían algunos momentos con mayor presencia de sol, algo poco común últimamente.

Este escenario contrasta con el de otras regiones del país, como la Patagonia y el norte argentino, donde el pronóstico anticipa lluvias y tormentas fuertes este viernes y en los próximos días.

Por el momento, Buenos Aires y gran parte de la zona central permanecerían al margen de las precipitaciones.

Clima en Buenos Aires: así estará el tiempo durante el último fin de semana de mayo





Sábado 30

El sábado empezará con una temperatura mínima de 12 grados y nuevamente con presencia de niebla, según el Servicio Meteorológico Nacional. Esta condición podría mantenerse durante las primeras horas de la mañana.

Por la tarde, la temperatura alcanzaría los 17 grados y el cielo se presentaría parcialmente nublado. En ese contexto, el sol se haría nuevamente visible en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano.

Así estará el clima en Buenos Aires el último sábado de mayo (Imagen: Servicio Meteorológico Nacional).

Además, será una jornada con algo de viento. Durante la mañana se esperan velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora, mientras que por la tarde podrían ubicarse entre 13 y 22 kilómetros por hora, con predominio de direcciones del este y del norte.

Domingo 31

Para el domingo, el pronóstico anticipa una mejora más marcada. La mínima sería de 9 grados y la máxima volvería a ubicarse cerca de los 17, pero con mayores chances de ver el sol durante buena parte del día.

Aunque se mantendrán algunas nubes, también se esperan varios períodos con cielo más despejado. Desde el sitio adelantaron que habrá momentos "soleados" y "claros" a lo largo de la jornada.

Clima para el domingo 31 de mayo en Buenos Aires (Imagen: Servicio Meteorológico Nacional).

Con este panorama, el último fin de semana de mayo aparece como una buena oportunidad para realizar actividades al aire libre. Eso sí: el abrigo seguirá siendo indispensable.

La mejora también cobra importancia porque los pronósticos indican que las lluvias podrían regresar a Buenos Aires durante la próxima semana, después de varios días marcados por la humedad y la niebla.