Impactante vuelco en Camino Belgrano: apuntan contra un puente angosto y peligroso

Un nuevo accidente de tránsito volvió a encender las alarmas sobre la seguridad vial en el puente ubicado en Camino General Belgrano y La Rioja. Durante la mañana de este viernes, un rodado volcó en el lugar y su conductor sufrió heridas, aunque afortunadamente no fueron de gravedad.

En el siniestro, ocurrido durante la madrugada de este viernes, se vio involucrada una camioneta en la que viajaban dos personas, quienes resultaron ilesas y no necesitaron ser trasladadas a un centro de salud.

Tras el hecho, vecinos de la zona reiteraron sus reclamos por las condiciones del puente, al que consideran peligroso debido a su estrechez. En diálogo con Radio FMQ, María, una vecina del barrio, señaló que se han realizado numerosos pedidos a las autoridades provinciales para que intervengan en el sector.

"Venimos reclamando por ese puente porque quedó muy angosto después del ensanchamiento de la Ruta. También pasa lo mismo con el puente de la calle 812", expresó la vecina.

Según indicaron residentes del lugar, los problemas de circulación y los riesgos aumentaron luego de las obras realizadas sobre Camino General Belgrano, ya que los puentes no fueron adaptados a la nueva configuración de la traza, generando maniobras peligrosas y situaciones de riesgo para quienes transitan por la zona.