Rompió el vidrio de una camioneta para robar una mochila y terminó detenido: los detalles

Un menor de 17 años fue detenido en las últimas horas en el centro de Quilmes, acusado de robar una mochila que se encontraba en el interior de un vehículo.

El hecho ocurrió en la zona de las calles Mitre y Conesa, y según informaron fuentes policiales, efectivos de la comisaría Primera que realizaban tareas de patrullaje fueron alertados por un ciclista que aseguró haber presenciado el momento en que el joven rompía uno de los cristales de una camioneta para concretar el robo. El testigo aportó además una descripción física del sospechoso y señaló la dirección en la que había escapado.

Con esos datos, los uniformados desplegaron un operativo de búsqueda que permitió localizar al acusado sobre la calle Paz; y de acuerdo con el parte oficial, el adolescente intentó darse a la fuga al advertir la presencia policial, aunque fue rápidamente alcanzado y reducido.

Cabe agregar, que oficiales secuestraron una mochila de color negro y amarillo que, presuntamente, había sido sustraída del interior del vehículo.

Minutos más tarde fue localizado el propietario de la camioneta, una Renault Kangoo gris, quien constató que el rodado presentaba el vidrio trasero dañado.

Por su parte,, el menor fue trasladado a la seccional policial, donde se iniciaron actuaciones por el delito de robo. Intervino la Fiscalía del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil Nº 1 del Departamento Judicial Quilmes, que dispuso la entrega del adolescente a sus progenitores una vez cumplimentadas las diligencias judiciales de rigor.