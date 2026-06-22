Llegó el invierno y "pega duro": ¿Cuál será el día más frío de la semana en Buenos Aires?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció que el comienzo del invierno en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se hará notorio durante los próximos días con una baja considerable de la temperatura.

Según lo expresado por el pronóstico extendido, la temperatura mínima irá en descenso hacia mediados de semana con jornadas nubladas, pero que tendrán una leve mejoría en el transcurso del fin de semana.

El día más frío de la semana está previsto para el miércoles 24 de junio, que contará con una mínima de 5 grados y una máxima que podría alcanzar los 11; en contraposición a esta jornada, el sábado 27 será el más agradable con una mínima de 9 grados y una máxima de 16.

Cómo estará el clima en Buenos Aires

El comienzo de la semana presentará una temperatura mínima de 7° y una máxima que puede llegar hasta los 13, para el martes 23 descenderá un grado posicionándose en 6 de mínima y 12 de máxima.

Así estará el clima en Buenos Aires.

La jornada más fría de la semana será el miércoles con una mínima de 5 grados y una máxima de 11. Desde allí habrá una leve mejoría, manteniendo la misma máxima para el jueves pero con una mínima de 6° y el viernes habrá una mínima de 6 y una máxima de 13 grados.

El fin de semana contará con una mínima de 9 grados y una máxima de 16 para el sábado 27; mientras que el domingo 28 harán 7 grados de mínima y 12 grados de máxima para concluir la primera semana del invierno.