Llega el invierno: cuál es el clima para el "finde" y los próximos días en Buenos Aires

El invierno empieza a sentirse en Buenos Aires y, el domingo 21 de junio, comienza oficialmente. Debido a que coincide con el Día del Padre, es fundamental conocer los detalles del pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El anticipo del clima muestra una marcada estabilidad térmica, cielos que alternarán entre algo nublados y mayormente cubiertos, y la persistencia de aire frío de origen polar.

A pesar de las bajas temperaturas matinales, la atmósfera presentará condiciones generales bastante agradables para la época. La ausencia de ráfagas de viento intensas ayudará a que la sensación térmica no caiga de manera drástica.

Fin de semana nublado: cómo estará el clima este sábado y el domingo del Día del Padre

Este sábado 20 de junio se perfila como la mejor jornada del período, registrando una temperatura máxima que alcanzará los 15 grados. La mínima, por su parte, fue de 4 grados durante la madrugada.

El cielo se mantendrá parcialmente soleado tanto a la mañana como a la tarde, con un porcentaje de precipitaciones completamente nulo y vientos leves provenientes del sector sudoeste que rotarán hacia el sur por la noche, momento en que la nubosidad comenzará a incrementarse de manera.

El escenario cambiará sutilmente de cara al domingo 21, coincidiendo con la celebración del Día del Padre. Se prevé un desmejoramiento en las condiciones debido a un cielo mayormente nublado durante gran parte de la jornada.

El termómetro marcará un leve ascenso en la temperatura mínima, que se ubicará en los 9 grados producto de la cobertura de nubes, mientras que la máxima registrará 14 grados en horas de la tarde.

El dato clave para la hora del almuerzo es que se presentará una leve probabilidad de lluvias aisladas, estimada en un rango de entre el 0% y el 10% durante la mañana y el mediodía, con vientos estables soplando desde el sector este.

El clima para el fin de semana en Buenos Aires.

Pronóstico para la próxima semana en Buenos Aires: estabilidad y sol pleno





El lunes 22 de junio arrancará con un cielo parcialmente nublado a la mañana y una probabilidad de lloviznas aisladas de hasta el 10% que se disipará rápidamente hacia la tarde.

Las marcas térmicas oscilarán entre una mínima de 8 y una máxima de 13 grados. Para el martes 23, las condiciones mejorarán de forma definitiva con la aparición del sol y una alternancia de nubes leves, registrando una mínima de 6 grados y una máxima que rozará los 12.

El miércoles 24 se profundizará el ambiente invernal con un piso térmico de 5 grados en las primeras horas, escalando hasta los 11 grados por la tarde bajo un cielo algo nublado.

El cierre de la semana se caracterizará por un predominio del sol y condiciones óptimas de visibilidad. El jueves 25 el cielo lucirá despejado y radiante, con temperaturas que se mantendrán entre los 6 grados de mínima y los 11 grados de máxima.

Finalmente, el viernes 26 cerrará el ciclo de manera impecable, conservando el sol pleno a lo largo de toda la jornada y mostrando un leve repunte de la temperatura máxima, la cual se posicionará en los 13 grados frente a una mínima que se mantendrá estacionaria en 6.