Urgente: hay alertas amarilla por tormentas, vientos fuertes y Zonda en ocho provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para este lunes 22 de junio una alerta amarilla por tormentas fuertes y viento zonda que afectará a ocho provincias.

El organismo nacional, dependiente del Ministerio de Defensa, advirtió que rige una alerta meteorológica amarilla por tormentas para zonas de Misiones, el noroeste de Corrientes y el este de Formosa.

Hay alertas amarilla por tormentas, fuertes vientos y viento zonda en varias zonas del país (Imagen captura).

"El área puede ser afectada por variada intensidad. También pueden estar acompañadas principalmente por abundantes lluvias, granizo ocasional y ráfagas puntualmente fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 milímetros, que podrían ser superados de forma puntual", indicó.

A su vez, el SMN informó que hay alerta amarilla por vientos fuertes que alcanza al noroeste de La Rioja, el oeste de Catamarca, un sector del oeste de Tucumán, el oeste de Salta y el oeste de Jujuy.

"El área de alta cordillera será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que pueden superar los 90 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad", señaló.

En tanto, rige para esta jornada una alerta amarilla por vientos Zonda para el centro de Salta y el centro de Jujuy. "El área será afectada por viento Zonda con velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden superar los 60 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones de muy baja humedad relativa", destacó.

Clima en el AMBA

Por último, este lunes iniciará con cielo parcialmente nublado. Luego se espera un ambiente frío a fresco y con cielo nublado a lo largo de la jornada en el Área Metropolitana de Buenos Aires. La temperatura mínima será de 7 grados y la máxima alcanzará los 13°C.