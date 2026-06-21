El pronóstico para el Día del Padre y la llegada del invierno: los datos del clima para hoy y la semana que viene

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó el pronóstico del tiempo para la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, y anticipó cómo estará el clima durante este domingo 21 de junio, en el marco del Día del Padre.

De acuerdo a la previsión del organismo, la jornada se mantendrá mayormente nublada a lo largo de todo el día, aunque con una baja probabilidad de precipitaciones. En ese sentido, las condiciones se mantendrán estables, sin lluvias previstas, pero con el frío como principal protagonista.

Además, el SMN adelantó que las bajas temperaturas no solo marcarán el pulso de este domingo, sino que continuarán durante los próximos días.

Cómo estará el clima este domingo 21 de junio en Buenos Aires

Según los datos del pronóstico, el domingo se presentará mayormente nublado durante toda la jornada, con una probabilidad de precipitaciones que oscilará entre el 0% y el 10%, lo que indica que las chances de lluvias serán prácticamente nulas.

El pronóstico de este domingo anticipa una jornada bastante nublada y con mucho frío. (Foto: SMN)

Durante la mañana, la temperatura mínima será de 9 grados, con cielo cubierto y vientos predominantes del sector oeste, que soplarán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Por la tarde, el termómetro alcanzará la temperatura máxima del día, que llegará a los 14 grados. El cielo continuará mayormente nublado y el viento se mantendrá desde el sector oeste, con intensidades similares.

Hacia la noche, en tanto, se espera un descenso de la temperatura hasta los 10 grados. El cielo pasará a estar parcialmente nublado y el viento rotará hacia el sector suroeste, manteniendo velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Pronóstico extendido: cómo seguirá el clima en la semana

Para el lunes, el SMN prevé una jornada también mayormente nublada, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y los 13 grados. Los vientos serán leves a moderados.

El SMN prevé que el clima para la Ciudad y los alrededores durante la semana se mantendrá sin lluvias, pero con temperaturas que irán en descenso, por lo que el frío se hará sentir con fuerza durante la primera semana del invierno.

El martes continuará el tiempo estable, con cielo parcialmente nublado y marcas térmicas que irán desde los 6 hasta los 12 grados, consolidando el descenso de la temperatura.

El miércoles se presentará con cielo mayormente nublado, una mínima de 5 grados y una máxima de 11, manteniéndose el frío en toda la región.

Para el jueves, el organismo anticipa condiciones similares, con cielo entre parcialmente y mayormente nublado, temperaturas de entre 6 y 11 grados y sin precipitaciones.

El viernes, en tanto, se espera una leve mejora en las temperaturas, con una mínima de 6 grados y una máxima de 13, aunque el cielo continuará mayormente nublado.

Finalmente, el sábado cerrará la semana con un leve ascenso térmico, alcanzando una máxima de 16 grados, mientras que la mínima será de 9. El cielo se presentará parcialmente nublado, auqnue con más presencia solar respecto a los días anteriores.