Arranca el frío polar en Buenos Aires: ¿Cómo estará el Día del Padre?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó el mapa climático para la región metropolitana de cara al inicio oficial del invierno de 2026. La estación más fría del año arrancará el domingo 21 de junio con abundante nubosidad, temperaturas bajas y una marcada estabilidad en toda el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Según los registros oficiales de SMN, el ingreso de la nueva estación llegará acompañado de vientos leves, nula probabilidad de precipitaciones fuertes y un sol que asomará de manera intermitente. La tendencia consolida un escenario ideal para las actividades bajo techo, obligando a la gente a tomar recaudos frente a las primeras mañanas gélidas del ciclo invernal.

El reporte meteorológico detallado para el AMBA

La primera semana del nuevo ciclo transcurrirá con un escenario climático homogéneo y marcas térmicas moderadas para la época.

El sábado 20 de junio se registrará un leve descenso térmico con una mínima de 6 grados y una máxima que alcanzará los 14 grados. El cielo se presentará variable y con nubosidad flotante, pero sin lluvias previstas para toda la jornada, complementado con vientos que soplarán del cuadrante sudoeste rotando al sur con velocidades de 7 a 12 kilómetros por hora.

Para el domingo, día en que comenzará formalmente el invierno, las condiciones meteorológicas se mantendrán sumamente estables. Se prevé una mínima de 7 grados y una máxima de 15 grados, acompañada de un cielo mayormente nublado durante gran parte del día, sin registros de precipitaciones y con vientos moderados del sudoeste rotando al este.

Variaciones térmicas hacia la mitad de la semana

La primera parte completa de la estación transcurrirá sin cambios bruscos en los termómetros locales. El lunes 22 se presentará con temperaturas ubicadas entre los 7 grados de mínima y los 14 grados de máxima, exhibiendo un cielo parcialmente nublado y una baja chance de lluvias aisladas de entre 0% y 10% hacia la tarde.

Asimismo, el martes continuarán las condiciones típicas en el AMBA, donde las marcas registrarán una mínima cercana a los 6 grados y una máxima de alrededor de los 14 grados. El firmamento se mantendrá parcialmente nublado, los vientos del sudoeste rotarán hacia el oeste y habrá una total ausencia de precipitaciones significativas.

Sin ráfagas ni lluvias: el mapa del SMN hasta el jueves 25 de junio.

El miércoles seguirá la misma tendencia de enfriamiento en toda la jurisdicción. Se anticipa una temperatura mínima de 6 grados y una máxima que rozará los 13 grados, con nubosidad variable y dirección predominante del viento desde el cuadrante sudoeste rotando al este, manteniendo el ambiente fresco y seco.

El período cubierto cerrará el jueves 25 de junio con un ambiente frío y marcas estables, previendo una mínima de 6 grados y una máxima estimada en los 11 grados con probabilidad de lluvia clavada en el 0%.

Recomendaciones para combatir al frío persistente

Ante el escenario planteado por el pronóstico, las autoridades aconsejan tomar precauciones básicas para evitar enfermedades respiratorias y complicaciones hogareñas. Resulta indispensable abrigarse adecuadamente utilizando prendas combinadas en capas para conservar el calor corporal durante las primeras horas de la mañana, especialmente cuando se registren las marcas mínimas de 6 grados.

También se requiere mantener una mínima circulación de aire en hogares y oficinas para renovar el oxígeno, puntualmente al utilizar artefactos de calefacción a gas o eléctricos. Además, se sugiere evitar los cambios bruscos de temperatura al salir de espacios cerrados hacia la vía pública.