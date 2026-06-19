Científicos confirmaron cuál es el mejor método para protegerse del frío

La consolidación de una época de mucho frío genera un fuerte impacto en casi todo el territorio argentino, por lo que saber cómo protegerse del frío resulta vital ante las temperaturas actuales. Salir a la calle para cumplir con las obligaciones cotidianas o tomar el transporte público se convirtió en un verdadero desafío estacional para la salud de la población.

Ante este escenario adverso, muchas personas cometen el error de abrigarse con una sola prenda pesada que incomoda y no retiene el calor de manera eficiente. Sin embargo, un grupo de científicos reveló una estrategia utilizando prendas combinadas que modifican por completo la respuesta del organismo frente al clima adverso.

El secreto para combatir las bajas temperaturas

Para implementar este método de forma efectiva, es indispensable contar con una base de ropa interior térmica de poliéster o nylon. Sobre esta primera protección, se deben sumar prendas de aislamiento intermedio capaces de retener la temperatura, tales como un buzo polar o un suéter de lana tradicional.

El esquema se completa con una campera técnica exterior impermeable que funcione como cortavientos. Asimismo, resulta fundamental sumar accesorios de abrigo clave como gorro de lana, guantes térmicos y bufanda, acompañados por un calzado resistente y medias gruesas que protejan los pies de la humedad.

Un sistema de vestimenta validado científicamente optimiza el calor natural generado por el propio organismo.

La explicación científica detrás del aislamiento térmico

Este sistema funciona porque genera cámaras de aire templado entre las prendas que actúan como un aislante natural insuperable. Investigaciones desarrolladas en la Universidad de Manitoba documentaron que las extremidades y la cabeza descubiertas son responsables de una alarmante pérdida calórica cuando los termómetros marcan registros bajo cero.

Al utilizar este método, las fibras sintéticas retienen el calor y facilitan la evaporación de la transpiración. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) explicaron que la exposición prolongada a las bajas temperaturas puede desencadenar cuadros de hipotermia si la temperatura corporal desciende peligrosamente.

Para implementar este método en espacios interiores sin gastar en calefacción, la Cruz Roja Británica aconseja vestir varias prendas finas dentro de la casa, sumando pantuflas y bolsas de agua caliente. Durante las noches, la entidad sugiere acondicionar el dormitorio con mantas de franela y pijamas térmicos para mantener la estabilidad corporal.

Recomendaciones médicas y prevención en el hogar

Por su parte, el médico Jorge Tartaglione enfatizó la importancia de no consumir alcohol, ya que impide la vasoconstricción y acelera la pérdida calórica. Asimismo, los CDC advirtieron que al calefaccionar el hogar se deben colocar burletes en ventanas y ventilar para evitar la acumulación de monóxido de carbono, un gas mortal.

La implementación de estas pautas médicas permitirá sobrellevar los efectos de los meses más fríos que afectan al país. Mantener el cuerpo activo dentro del hogar y asegurar un aislamiento eficiente en aberturas serán las claves fundamentales para resguardar la salud familiar a la espera de un próximo alivio meteorológico.