Llegó la temporada más fría del año: ¿Qué es el solsticio de invierno?

La estación más fría del año quedó oficialmente inaugurada este domingo 21 de junio en la Argentina con la llegada del solsticio de invierno.

De acuerdo con la información difundida por el Servicio de Hidrografía Naval, el evento astronómico ocurrió a las 05:24 de la madrugada y marcó el comienzo de la temporada más fría en el hemisferio sur.

Durante el solsticio, el hemisferio sur se encuentra en su máxima inclinación alejándose del Sol, lo que provoca la jornada con menos horas de luz natural y la noche más extensa del año.

Este fenómeno no solo representa un hito astronómico, sino que también señala el inicio formal del invierno. A partir de ahora, la duración de los días comenzará a aumentar de manera gradual, aunque ese cambio será casi imperceptible durante las primeras semanas.

¿Qué es el solsticio de invierno?

Pese a que el solsticio marca el comienzo de la estación, los registros térmicos más bajos suelen aparecer más adelante. Según las tendencias climáticas habituales, los períodos de frío más intenso se concentran generalmente entre julio y los primeros días de agosto.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el arranque de la nueva estación estará acompañado por un escenario típicamente invernal. El pronóstico prevé cielo mayormente cubierto, temperaturas frescas y pocas posibilidades de lluvia. La máxima rondará los 14 grados, mientras que la mínima se ubicará cerca de los 7. Además, se esperan vientos de baja intensidad.

La situación será similar en buena parte del territorio nacional. Las provincias del centro y sur mantendrían el predominio de aire frío, mientras que en las regiones del norte podrían registrarse condiciones algo más benignas y temperaturas moderadas.

El pronóstico para este domingo 21 de junio de 2026.

El invierno de 2026 tendrá una duración aproximada de tres meses. Su final llegará el 22 de septiembre, fecha en la que el equinoccio dará inicio a la primavera en el hemisferio sur.

Ante el cambio estacional, especialistas recomiendan reforzar las medidas de prevención frente a las bajas temperaturas, especialmente en niños, adultos mayores y otros grupos considerados de riesgo. También anticipan una temporada caracterizada por alternancias entre irrupciones de aire frío y períodos de condiciones más templadas.