Pronóstico semanal: así estará el tiempo entre el lunes 22 y el sábado 27 de junio
Tras el solsticio, el invierno arranca formalmente su primera semana completa con condiciones de marcada estabilidad, pero con un progresivo descenso térmico.
Este domingo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó el ingreso de una masa de aire frío que enfriará las mañanas, manteniendo el cielo entre parcial y mayormente nublado, aunque con una excelente noticia ya que la probabilidad de lluvias se mantiene prácticamente en cero.
A continuación, el desglose día por día en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sus alrededores:
El mapa del frío: día por día
Lunes 22 de junio
Temperaturas: Mínima de 8°C | Máxima de 13°C.
Condiciones: Jornada fresca pero agradable. La mañana comenzará con buena presencia de sol, lo que aliviará la sensación térmica. Hacia la tarde aumentará la nubosidad (cielo parcial a mayormente nublado) con vientos leves del sector sur. Sin lluvias.
Martes 23 de junio
Temperaturas: Mínima de 6°C | Máxima de 12°C.
Condiciones: Se empieza a sentir el rigor invernal. El cielo se presentará parcialmente nublado. Los vientos rotarán moderados desde el sector oeste y suroeste, incrementando la sensación de frío en las primeras horas.
Miércoles 24 de junio
Temperaturas: Mínima de 5°C | Máxima de 11°C.
Condiciones: El día más frío de la semana laboral. El termómetro perfora la barrera de los 5°C al amanecer. El cielo estará mayormente nublado, lo que impedirá que el sol caliente la tarde. Campera abrigada y bufanda obligatorias.
Jueves 25 de junio
Temperaturas: Mínima de 6°C | Máxima de 11°C.
Condiciones: Ligero alivio por la tarde debido a una mayor apertura del cielo. La mañana seguirá muy fría, pero el sol pleno del mediodía empujará la máxima hasta los 13°C. Vientos leves del oeste.
Viernes 26 de junio
Temperaturas: Mínima de 6°C | Máxima de 13°C.
Condiciones: Cierre de semana con buenas condiciones meteorológicas. Cielo algo nublado a despejado. Ideal para actividades al aire libre hacia la tarde, ya que el viento norte aportará un ambiente un poco más templado.
Sábado 27 de junio
Temperaturas: Mínima de 9°C | Máxima de 16°C.
Condiciones: El fin de semana arranca con las marcas térmicas más altas de todo el período. Aunque la nubosidad irá en aumento hacia la noche, el ambiente se mantendrá templado por la tarde y completamente seco.