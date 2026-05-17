Pronóstico semanal: así estará el tiempo entre el lunes 22 y el sábado 27 de junio

Este domingo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó el ingreso de una masa de aire frío que enfriará las mañanas, manteniendo el cielo entre parcial y mayormente nublado, aunque con una excelente noticia ya que la probabilidad de lluvias se mantiene prácticamente en cero.

A continuación, el desglose día por día en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sus alrededores:

El mapa del frío: día por día