Alerta por el avance del grooming: Quilmes refuerza la protección de niños y adolescentes en las redes

Ante el crecimiento de los delitos cometidos a través de internet y el uso cada vez más temprano de las redes sociales por parte de niños y adolescentes, el Municipio de Quilmes presentó un informe sobre las acciones que viene desarrollando para prevenir el grooming y fortalecer la protección de las infancias en entornos digitales.

La presentación se realizó en el Centro de Emergencias Quilmes (CEQ), donde la intendenta Eva Mieri encabezó una reunión junto a funcionarios de la Secretaría de Seguridad y autoridades judiciales. Allí se dieron a conocer los resultados del programa "Quilmes contra el Grooming", una iniciativa que durante el primer semestre desplegó acciones de prevención, capacitación y concientización en escuelas e instituciones del distrito.

"En estos momentos donde la violencia digital aumenta cada vez más, es importante que los chicos tengan espacios seguros donde escuchar y ser escuchados, preguntar y llevarse herramientas para protegerse", expresó Mieri durante una jornada realizada posteriormente en Bernal Oeste.

Tras la reunión en el CEQ, la jefa comunal participó de una nueva edición del taller itinerante "Enlaces Seguros", desarrollado en el Centro Cultural y Biblioteca IAPI y destinado a estudiantes de primero y segundo año de la Escuela Secundaria Nº 13.

La propuesta busca brindar herramientas para identificar situaciones de riesgo en redes sociales, aplicaciones de mensajería y otros espacios virtuales, además de promover el uso responsable de la tecnología y fortalecer los mecanismos de denuncia y acompañamiento.

Desde la Secretaría de Seguridad remarcaron que el programa apunta a prevenir delitos como el grooming, una modalidad mediante la cual adultos contactan a menores de edad a través de internet con fines de abuso o explotación sexual.

El secretario de Seguridad de Quilmes, Gaspar De Stéfano, destacó que el trabajo se realiza de manera articulada con el Ministerio Público Fiscal y las instituciones educativas. "La escucha activa y la presencia del Estado en las escuelas son fundamentales para prevenir este tipo de delitos y brindar herramientas a los jóvenes y sus familias", sostuvo.

Por su parte, el fiscal general adjunto del Departamento Judicial Quilmes, Daniel Ichazo, advirtió sobre la necesidad de reforzar la prevención frente al accionar de depredadores sexuales en plataformas digitales.

"Trabajamos con alumnos, docentes y equipos directivos para que los chicos no caigan en las redes de quienes buscan captarlos a través de internet. Sin el trabajo conjunto con el Municipio sería imposible llegar a todo el territorio", afirmó.

Durante los talleres, especialistas de la Secretaría de Seguridad y de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 8 desarrollan actividades participativas, explican cómo detectar conductas sospechosas y responden consultas de los estudiantes.

Los equipos técnicos que impulsan la iniciativa señalaron que muchos adolescentes pasan gran parte de su tiempo en espacios digitales, pero cuentan con escasas herramientas para reconocer situaciones de riesgo, lo que vuelve indispensable la generación de ámbitos de formación y acompañamiento.

En ese marco también fue destacado el proyecto de Ley Ema, impulsado por la diputada provincial Mayra Mendoza, que busca prevenir y abordar la violencia digital en las escuelas bonaerenses. La iniciativa lleva el nombre de una adolescente que se quitó la vida tras la difusión no consentida de imágenes íntimas y propone establecer mecanismos de prevención, detección y asistencia frente a este tipo de situaciones.

Desde el Municipio señalaron que el crecimiento de los delitos informáticos representa uno de los principales desafíos actuales en materia de seguridad y protección de derechos, por lo que ratificaron la continuidad de las campañas de concientización y del trabajo conjunto con la Justicia para construir entornos digitales más seguros para niños, niñas y adolescentes.