Detuvieron a dos hombres por presuntos casos de grooming en Independiente

Dos hombres fueron detenidos acusados de haber captado menores de edad, quienes juegan en las divisiones inferiores de Independiente, con fines sexuales.

Los sospechosos, de 52 y 41 años, son investigados por "captación por medios tecnológicos de menor de edad con fines sexuales (grooming)" y "corrupción de menores". La causa quedó a cargo de la UFI N° 2 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús.

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En los allanamientos realizados, los efectivos policiales secuestraron distintos elementos, como teléfonos celulares, cámaras, tablets, laptops y fotografías impresas con representaciones sexuales de menores.

Según la investigación, se estableció que varios futbolistas juveniles de Independiente mantuvieron contacto con varias personas en redes sociales, entre enero y abril de este año.

En esas conversaciones los menores eran incitados a mostrar fotos íntimas a cambio de una compensación económica, aprovechándose de su situación de vulnerabilidad, ya que la mayoría de ellos vive en la pensión del club, alejados de su entorno familiar.

A partir de las capturas de pantalla, registros audiovisuales, comprobantes de transferencias, testimonios familiares y demás medidas de investigación, se logró orientar la pesquisa hacia dos hombres mayores de edad.

Allanamientos

Por tal motivo, las autoridades judiciales ordenaron los allanamientos y registros de domicilio en la zona oeste del conurbano que derivaron en las detenciones de los sospechosos.

En ambos operativos participaron integrantes de la Dirección de Investigaciones de Cibercrimen, dependiente de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado.

El comunicado de Independiente

Por otra parte, las autoridades de la entidad de Avellaneda dieron a conocer un comunicado en el cual señalaron que "el padre de un menor que integra el fútbol infanto-juvenil de la institución se comunicó con el entrenador de la categoría para denunciar que su hijo había sido víctima de grooming".

"Inmediatamente, se activó el protocolo pertinente y las autoridades del club recibieron a la familia en la sede social, junto con los responsables de las áreas correspondientes, y pusieron a su disposición toda la asistencia necesaria para preservar la salud psicofísica del menor", precisaron.

"A partir de este hecho, se dio aviso a todas las áreas del club para extremar la atención sobre esta modalidad delictiva. El equipo interdisciplinario de Casa CAI detectó dos casos adicionales de características similares, lo que fue informado a las máximas autoridades", añadieron.

Además, subrayaron que "el viernes 15 de mayo de 2026, uno de los apoderados del club, junto a un dirigente de la institución, se presentaron ante la Fiscalía N° 2 de Avellaneda para formalizar la denuncia y aportar el material recabado".

"El Club Atlético Independiente reafirma su compromiso absoluto con la protección de todos los niños, niñas y adolescentes, y continuará trabajando junto a profesionales y organismos especializados para prevenir y combatir toda forma de violencia contra los menores", concluye la nota.

Antecedentes

No es la primera vez que sucede un hecho de estas características en la institución, ya que ocurrió algo similar entre 2018 y 2023, que derivó en la condena de nueve personas por "acoso y corrupción de menores". La pena más grave recayó sobre el árbitro Martín Bustos, quien fue condenado a doce años de prisión.

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