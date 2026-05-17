Independiente denunció penalmente tres casos de grooming en sus juveniles

El club Independiente presentó una denuncia penal ante la Justicia tras detectar tres casos de grooming que involucran a menores de sus divisiones infanto-juveniles.

La institución activó de forma inmediata su protocolo interno de protección luego de que el padre de uno de los futbolistas se comunicara con el director técnico de la categoría para alertar sobre la situación.

Tras recibir la notificación, las autoridades de la entidad mantuvieron un encuentro con la familia afectada en la sede social del club.

En esa reunión participaron los responsables de las áreas correspondientes para poner a disposición el acompañamiento necesario y resguardar la salud psicofísica del menor.

Detección de nuevos casos y prevención

A partir del primer episodio, la dirigencia notificó a los diferentes sectores de la institución con el objetivo de reforzar el seguimiento y la prevención.

Durante este proceso, el equipo interdisciplinario de Casa CAI identificó otros dos casos con características similares, los cuales fueron reportados de inmediato a las máximas autoridades.

Ante este escenario, el club convocó a la organización Grooming Argentina.

Especialistas de dicha entidad se presentaron en el predio de Villa Domínico para coordinar charlas informativas y preventivas destinadas a concientizar a los jóvenes sobre los riesgos de este delito digital.

Presentación en la Justicia y ampliación de la causa

En el plano legal, la institución recopiló la documentación y el material probatorio necesario.

El viernes 15 de mayo de 2026, un dirigente y uno de los apoderados del club se presentaron en la Fiscalía N.° 2 de Avellaneda para formalizar la denuncia penal y entregar las pruebas obtenidas.

Según lo acordado con la fiscal a cargo, las autoridades de Independiente regresarán a la fiscalía el lunes 18 de mayo con el fin de ampliar la presentación y aportar nuevos datos a la causa.

A través de un comunicado oficial, la institución ratificó su compromiso con la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, y aseguró que continuará el trabajo conjunto con profesionales y organismos especializados para prevenir y combatir cualquier tipo de violencia contra los menores de edad.