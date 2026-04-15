Quilmes avanza en la lucha contra el grooming con una jornada de formación interdisciplinaria

Con el objetivo de reforzar las herramientas de prevención y abordaje frente a delitos digitales que afectan a niños, niñas y adolescentes, se desarrolló este miércoles en Quilmes una Jornada de Capacitación Interdisciplinaria centrada en la detección y el tratamiento integral de estas problemáticas en entornos digitales.

El encuentro fue encabezado por el secretario de Seguridad Ciudadana del Municipio, Gaspar De Stéfano, y reunió a representantes del sistema educativo, integrantes del Poder Judicial y equipos técnicos especializados.

Durante la jornada participaron autoridades de la Jefatura Distrital de Educación, equipos de supervisión, inspectores de nivel e inspectores de la modalidad de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social, en el marco de una articulación orientada a fortalecer la respuesta institucional ante situaciones de vulneración de derechos en el ámbito digital.

Uno de los ejes principales fue la presentación del Programa de Prevención del Grooming, a cargo de la directora general de Programas Territoriales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Karina Nicotra, quien remarcó la necesidad de consolidar redes locales de contención y prevención.

Además, el fiscal de la UFI Nº 8, Daniel Ichazo, brindó una capacitación técnica destinada a mejorar la detección temprana de este tipo de delitos y a profesionalizar las intervenciones de equipos docentes y directivos. Según se informó, esos contenidos serán replicados en futuras instancias formativas.

Por su parte, la directora de Asistencia a la Víctima, Camila Giordano, expuso el protocolo de intervención de su área, detallando los mecanismos de acompañamiento y asistencia que brinda la Secretaría de Seguridad en casos de vulneración de derechos de menores.

También se presentaron las estrategias de articulación del programa provincial Entramados -coordinado en el distrito por el Municipio- con el área de Educación bonaerense, con el objetivo de consolidar el trabajo conjunto entre el Poder Judicial, el sistema educativo y el Estado local.

Desde el Municipio señalaron que esta capacitación forma parte de un plan de formación continua destinado a actualizar y fortalecer las capacidades de respuesta de los profesionales frente a las nuevas modalidades de ciberdelito que impactan en las infancias y adolescencias.