Último adiós al Indio: cómo será el megaoperativo para recibir a miles de seguidores

El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y el Municipio de Avellaneda dieron a conocer los detalles del amplio operativo que se desplegará este domingo durante el velatorio de Carlos "Indio" Solari en el Parque Dominico, donde se espera una masiva concurrencia de fanáticos y vecinos que buscarán despedir al histórico músico.

El dispositivo contará con la participación de efectivos de la Policía Bonaerense, personal de la Superintendencia de Cuerpo, grupos motorizados, agentes de tránsito, Defensa Civil, Bomberos y equipos sanitarios distribuidos en distintos puntos estratégicos del predio.

El ingreso al Polideportivo "José María Gatica", ubicado sobre la avenida Bartolomé Mitre al 5000, se realizará a través de un corredor especialmente habilitado desde la intersección de Mitre y San Lorenzo hasta Darwin. En tanto, la fila para acceder al lugar se organizará sobre la avenida Mitre y Otero.

Para garantizar la asistencia médica de los asistentes, se instalarán postas sanitarias en las esquinas de Bartolomé Mitre y Darwin, Bartolomé Mitre y Armenia, y Bartolomé Mitre y Sadi Carnot.

Desde el Gobierno bonaerense solicitaron a quienes concurran respetar los corredores de circulación, las vallas y los dispositivos de contención para evitar aglomeraciones y facilitar un ingreso ordenado. Además, recomendaron asistir con anticipación debido a la gran cantidad de personas que se prevé participarán de la despedida.

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, destacó que el homenaje debe desarrollarse en un clima de respeto y convivencia. "Todo el clima que hay que generar y construir tiene que ser de respeto, afecto y reconocimiento. Es muy importante que todos aquellos que concurran lo hagan con ese espíritu", señaló.

El funcionario explicó además que la elección del Parque Dominico fue consensuada con la familia del artista. "Estuvimos en permanente diálogo con la familia, que nos pidió que lo hiciéramos en este lugar por las vías de acceso y la facilidad para la gente", afirmó.

Respecto a la duración del velatorio, Alonso anticipó que será una ceremonia extensa debido a la expectativa generada. "Va a durar un tiempo prolongado. Tenemos no solo policías sino personal de salud, Defensa Civil, Bomberos y un montón de colaboradores que se han sumado", indicó.

Asimismo, remarcó que la intención de la familia es que "el pueblo se pueda despedir del Indio" y sostuvo que el principal objetivo es que el homenaje se desarrolle en paz. Durante la jornada también habrá música en el predio, en sintonía con el legado artístico del cantante.

Sobre la elección del lugar, Alonso destacó que el Parque Dominico ofrece condiciones adecuadas para recibir a miles de personas. "Tiene todas las comodidades para la familia y un lugar digno y seguro. Hay un parque muy grande, de unos 680 metros por 300, donde la gente va a poder estar cómoda", concluyó.