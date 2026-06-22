Intentó robar a dos trabajadores municipales y terminó baleado en Quilmes Oeste

Un delincuente resultó herido este lunes por la madrugada tras protagonizar un intento de robo que derivó en un enfrentamiento armado con un efectivo policial en Quilmes Oeste.

El hecho ocurrió en la zona de 12 de Octubre y 390, donde, según las primeras informaciones, un hombre intentó asaltar a dos trabajadores municipales que se encontraban en una parada de colectivos.

En ese momento, un efectivo de la Policía que se hallaba en el lugar intervino para impedir el robo. La situación derivó en un enfrentamiento armado durante el cual el sospechoso recibió una herida de bala.

Tras el episodio, personal de emergencias acudió al lugar y trasladó al presunto ladrón al Hospital de Quilmes, donde recibió atención médica.

La Policía preservó la escena para realizar las pericias correspondientes, mientras la Justicia investiga las circunstancias en las que se produjo el intercambio de disparos y determinará las responsabilidades del caso.