Menú
Radio en vivo
Lunes, 22 de junio de 2026

Intentó robar a dos trabajadores municipales y terminó baleado en Quilmes Oeste

Tras el episodio, personal de emergencias acudió al lugar y trasladó al presunto ladrón al Hospital de Quilmes, donde recibió atención médica.

Redacción FMQ
BAE Google PreferenceAgregá Crónica - Firme junto al pueblo como fuente preferida

Un delincuente resultó herido este lunes por la madrugada tras protagonizar un intento de robo que derivó en un enfrentamiento armado con un efectivo policial en Quilmes Oeste.

El hecho ocurrió en la zona de 12 de Octubre y 390, donde, según las primeras informaciones, un hombre intentó asaltar a dos trabajadores municipales que se encontraban en una parada de colectivos.

En ese momento, un efectivo de la Policía que se hallaba en el lugar intervino para impedir el robo. La situación derivó en un enfrentamiento armado durante el cual el sospechoso recibió una herida de bala.

Tras el episodio, personal de emergencias acudió al lugar y trasladó al presunto ladrón al Hospital de Quilmes, donde recibió atención médica.

La Policía preservó la escena para realizar las pericias correspondientes, mientras la Justicia investiga las circunstancias en las que se produjo el intercambio de disparos y determinará las responsabilidades del caso.

Esta nota habla de:
1
"¡Te levantás y te vas de acá!": la reacción de Mirtha cuando Joaquín Levinton esquivó una pregunta sobre su novia
Noticias

"¡Te levantás y te vas de acá!": la reacción de Mirtha cuando Joaquín Levinton esquivó una pregunta sobre su novia

2
La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"
Noticias

La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"

3
Ni Italia 90 ni Ricky Martin: la canción de Shakira que fue elegida como la mejor de todos los Mundiales
Noticias

Ni Italia 90 ni Ricky Martin: la canción de Shakira que fue elegida como la mejor de todos los Mundiales

4
El emocionante encuentro entre La Mona Jiménez y Lionel Messi en Dallas: "Te quería conocer de verdad"
Noticias

El emocionante encuentro entre La Mona Jiménez y Lionel Messi en Dallas: "Te quería conocer de verdad"

5
La historia de amor del Indio Solari y Viru: más de cuatro décadas de compañía, discreción y lealtad
Noticias

La historia de amor del Indio Solari y Viru: más de cuatro décadas de compañía, discreción y lealtad

Últimas noticias de Quilmes