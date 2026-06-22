Quilmes Oeste: un conductor presuntamente alcoholizado provocó un choque múltiple

Un choque en cadena ocurrido este domingo por la tarde en la intersección de las avenidas 12 de Octubre y Mosconi, en Quilmes Oeste, dejó varios heridos leves, una mujer asistida por una crisis nerviosa y un importante despliegue de los servicios de emergencia.

El siniestro se registró alrededor de las 19.30 e involucró a una camioneta, un Peugeot 206, un Chevrolet y un Fiat Uno. Según relataron testigos, la camioneta y el Peugeot habrían frenado su marcha, mientras que el Fiat Uno no logró detenerse e impactó contra ambos vehículos, provocando la colisión en cadena.

En el Fiat Uno viajaban cinco personas: el conductor, su pareja, un bebé y dos familiares que ocupaban los asientos traseros. De acuerdo con las versiones recogidas en el lugar, el automovilista se encontraba en aparente estado de ebriedad al momento del choque. Además, trascendió que el vehículo no contaba con la documentación obligatoria, entre ella seguro y cédula.

Como consecuencia del impacto, los dos ocupantes que viajaban en la parte posterior sufrieron cortes provocados por los vidrios del parabrisas. En tanto, la mujer y el bebé que se encontraban en los asientos delanteros resultaron ilesos.

Por otra parte, una mujer que viajaba en el Peugeot 206 sufrió una crisis nerviosa y debió ser asistida por personal médico. Al lugar acudieron dos ambulancias, alrededor de cinco patrulleros y cuatro móviles de la Patrulla Urbana.

Fuentes presentes en el operativo señalaron que el conductor del Fiat Uno protagonizó momentos de tensión al empujar a una oficial de Policía, situación que obligó a reforzar la presencia policial para evitar que el incidente pasara a mayores.