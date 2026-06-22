Menú
Radio en vivo
Lunes, 22 de junio de 2026

Una mujer intoxicada con monóxido de carbono en Quilmes Oeste

El episodio ocurrió en una casa ubicada sobre la calle 397 bis, entre Ribereña Las Piedras y Rodolfo López.

Redacción FMQ
BAE Google PreferenceAgregá Crónica - Firme junto al pueblo como fuente preferida

Una mujer debió ser hospitalizada tras sufrir una intoxicación por monóxido de carbono en una vivienda de Quilmes Oeste, en un hecho que generó la intervención de personal de Bomberos y del SAME.

El episodio ocurrió en una casa ubicada sobre la calle 397 bis, entre Ribereña Las Piedras y Rodolfo López. Según informaron fuentes, la emergencia se habría originado por el mal funcionamiento de un calefón instalado en el inmueble.

Tras recibir el alerta, los equipos de emergencia acudieron al lugar y asistieron a la mujer, que presentaba síntomas compatibles con una intoxicación por monóxido de carbono.

Personal del SAME le brindó las primeras atenciones médicas y posteriormente dispuso su traslado al Hospital de Quilmes para una evaluación más exhaustiva y su recuperación.

Esta nota habla de:
1
"¡Te levantás y te vas de acá!": la reacción de Mirtha cuando Joaquín Levinton esquivó una pregunta sobre su novia
Noticias

"¡Te levantás y te vas de acá!": la reacción de Mirtha cuando Joaquín Levinton esquivó una pregunta sobre su novia

2
La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"
Noticias

La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"

3
Ni Italia 90 ni Ricky Martin: la canción de Shakira que fue elegida como la mejor de todos los Mundiales
Noticias

Ni Italia 90 ni Ricky Martin: la canción de Shakira que fue elegida como la mejor de todos los Mundiales

4
El emocionante encuentro entre La Mona Jiménez y Lionel Messi en Dallas: "Te quería conocer de verdad"
Noticias

El emocionante encuentro entre La Mona Jiménez y Lionel Messi en Dallas: "Te quería conocer de verdad"

5
La historia de amor del Indio Solari y Viru: más de cuatro décadas de compañía, discreción y lealtad
Noticias

La historia de amor del Indio Solari y Viru: más de cuatro décadas de compañía, discreción y lealtad

Últimas noticias de Quilmes