Una mujer intoxicada con monóxido de carbono en Quilmes Oeste

Una mujer debió ser hospitalizada tras sufrir una intoxicación por monóxido de carbono en una vivienda de Quilmes Oeste, en un hecho que generó la intervención de personal de Bomberos y del SAME.

El episodio ocurrió en una casa ubicada sobre la calle 397 bis, entre Ribereña Las Piedras y Rodolfo López. Según informaron fuentes, la emergencia se habría originado por el mal funcionamiento de un calefón instalado en el inmueble.

Tras recibir el alerta, los equipos de emergencia acudieron al lugar y asistieron a la mujer, que presentaba síntomas compatibles con una intoxicación por monóxido de carbono.

Personal del SAME le brindó las primeras atenciones médicas y posteriormente dispuso su traslado al Hospital de Quilmes para una evaluación más exhaustiva y su recuperación.