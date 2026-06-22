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Lunes, 22 de junio de 2026

Una camarera acusó de agresión a un directivo de un colegio inglés de Quilmes

Tras el hecho, realizó la correspondiente denuncia y decidió hacer público su relato a través de las redes sociales.

Redacción FMQ
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El director del nivel primario del St. George's College de Quilmes fue denunciado por una presunta agresión física y verbal ocurrida en un reconocido bar de la Ciudad de Buenos Aires. La acusación fue realizada por una joven camarera que aseguró haber sido atacada mientras cumplía con sus tareas laborales.

Según trascendió, la denunciante, identificada como Cristal, presentó una denuncia contra Mark Symmonds, responsable del nivel primario de la institución educativa. Además, difundió en redes sociales un video en el que relata lo sucedido y expone detalles del episodio.

De acuerdo con su testimonio, el conflicto se originó en el Trade Sky Bar cuando se acercó a una mesa ocupada por Symmonds y una mujer que posteriormente supo que era su madre. Ambos se encontraban molestos por una demora en la atención del establecimiento.

La joven explicó que, ante el reclamo de los clientes, decidió buscar a uno de los encargados para que atendiera la situación. Según indicó, el malestar se debía a que habían esperado cerca de 20 minutos para que retiraran los platos de la mesa.

Cristal sostuvo que, en medio de la discusión, fue víctima de agresiones físicas y verbales por parte del hombre, quien se encontraba visiblemente ofuscado por la situación. Tras el hecho, realizó la correspondiente denuncia y decidió hacer público su relato a través de las redes sociales.

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