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Lunes, 22 de junio de 2026

Cae una trama de abuso infantil en internet: allanamientos simultáneos en la región

La investigación apunta a la distribución y almacenamiento de material de abuso sexual infantil a través de plataformas digitales.

Redacción FMQ
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Dos personas fueron detenidas durante una serie de allanamientos simultáneos realizados en Quilmes, Berazategui y Florencio Varela en el marco de una investigación por presunta distribución y almacenamiento de material de abuso sexual infantil.

El operativo, denominado "Protección de Infancias VII", incluyó 11 procedimientos ordenados por la Justicia y permitió el secuestro de una importante cantidad de dispositivos electrónicos que ahora serán sometidos a peritajes para determinar el alcance de las maniobras investigadas.

Fuentes judiciales indicaron que la pesquisa se originó a partir de tareas de monitoreo y análisis digital que permitieron detectar actividad sospechosa vinculada a la circulación de contenido ilegal a través de internet. A partir de esas evidencias, se identificaron domicilios en distintos puntos de la región y se solicitaron las órdenes de allanamiento.

Los procedimientos fueron llevados adelante por personal especializado en delitos informáticos, entre ellos la División Cibercrimen de Berazategui y el Gabinete Especializado en Ciberpedofilia y Trata de Personas de Quilmes, con intervención de la UFI N° 8 de Berazategui.

Durante los allanamientos se incautaron teléfonos celulares, computadoras, notebooks, discos rígidos externos y otros dispositivos de almacenamiento digital que podrían contener elementos de interés para la causa.

Además, dos hombres mayores de edad quedaron detenidos luego de que los investigadores reunieran pruebas consideradas suficientes para avanzar con las aprehensiones.

En uno de los domicilios allanados también fueron halladas armas de fuego de distintos calibres. Según trascendió, una de ellas registraba un pedido de secuestro activo en una causa penal anterior.

Ahora los especialistas realizarán pericias informáticas sobre los equipos secuestrados con el objetivo de determinar si existen más involucrados, identificar posibles víctimas y establecer conexiones con otras investigaciones que se desarrollan en la provincia de Buenos Aires, el país e incluso en el exterior.

La operación forma parte de una estrategia conjunta impulsada por el Ministerio Público Fiscal para combatir delitos contra niños, niñas y adolescentes en entornos digitales.

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