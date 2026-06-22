Robaban Hilux, las escondían en aguantaderos y las desarmaban por piezas: tres detenidos

Una investigación que comenzó con el hallazgo de una camioneta Toyota Hilux robada terminó con tres detenidos, el descubrimiento de varios aguantaderos y el desmantelamiento de una organización dedicada al robo y desguace de vehículos de alta gama en el sur del conurbano bonaerense.

El operativo se inició a partir de información aportada por la Secretaría de Seguridad del Municipio de Quilmes, que permitió avanzar sobre una estructura criminal vinculada al ocultamiento y despiece de camionetas sustraídas en distintos distritos de la región.

La historia tuvo un giro inesperado cuando efectivos del Comando de Patrullas que recorrían la jurisdicción de la Comisaría Novena encontraron una Toyota Hilux negra abandonada en la zona de calle 390 y Laprida. Al verificar sus datos, confirmaron que había sido robada pocas horas antes en Berazategui.

Lejos de secuestrarla de inmediato, los investigadores montaron una vigilancia encubierta alrededor del vehículo. La apuesta dio resultado: minutos después apareció otra Toyota Hilux negra y de ella descendieron tres hombres con la aparente intención de recuperar la camioneta escondida.

Los sospechosos fueron sorprendidos y detenidos en el lugar antes de poder escapar.

Los arrestados, identificados como Hugo B. (29), Federico P. (32) y Leandro C. (34), quedaron a disposición de la Justicia. Sin embargo, el golpe más importante llegaría después.

Por orden judicial, los teléfonos celulares de los acusados fueron analizados de manera urgente. Allí los investigadores encontraron conversaciones comprometedoras que detallaban los próximos vehículos que planeaban robar y las ubicaciones exactas de los lugares donde ocultaban las camionetas sustraídas y las autopartes obtenidas del desguace.

Con esa información, fiscales y policías lanzaron cinco allanamientos simultáneos en Quilmes y otras localidades de la región.

Los procedimientos permitieron descubrir una red de aguantaderos utilizada para almacenar y desarmar camionetas robadas. En viviendas de Quilmes y San Francisco Solano fueron secuestradas numerosas barras antivuelco pertenecientes a Toyota Hilux y otros elementos de interés para la causa.

El hallazgo más importante se produjo en un inmueble de la localidad de San José, partido de Almirante Brown. Allí los efectivos recuperaron una Toyota Hilux SW4 que había sido robada ese mismo día en jurisdicción de la Comisaría Primera de Quilmes. Además encontraron una gran cantidad de autopartes presuntamente destinadas al mercado ilegal.

Los investigadores creen que la organización operaba en distintos puntos del conurbano sur y contaba con una estructura dedicada a ocultar, desarmar y comercializar piezas de camionetas de alta gama robadas.

Los tres detenidos fueron imputados por el delito de "Encubrimiento Agravado con Ánimo de Lucro", mientras la investigación continúa para determinar si existen más integrantes de la banda y establecer el alcance total de las maniobras delictivas.